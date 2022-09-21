Cumartesi Anneleri'ne polis müdahalesi: Parti ve sendika yöneticileri ile davanın avukatları gözaltında!



Cumartesi Anneleri’nin 25 Ağustos 2018’deki 700’üncü hafta eylemine yönelik polis saldırısında darp edilen ve aralarında kayıp yakınlarının da olduğu 46 kişi hakkında açılan davanın 5’inci duruşması İstanbul Adliyesi 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.



DAVA ÖNCESİ POLİS SALDIRDI

Ferhat Yaşar’ın Gazete Duvar‘da yayımlanna haerine göre, duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması yapılmak istendi. Ancak polis açıklamanın yasaklandığı gerekçesiyle Cumartesi Anneleri’ni abluka altına aldı. Polis saldırısında Alper Taş ve Yalçın Köse, darp edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan bazılarının isimleri şöyle: Meriç Eyüboğlu, Efkan Bolaç, Faruk Eren, Gülseren Yöleri, Uğur Tuncar, Murat Akbaş, Ümit Sezer, Nevroz Tosun, Burcu Bingöllü



DURUŞMAYA ÇAĞRI: SESİMİZE SES KATMAYA ÇAĞIRIYORUZ







Cumartesi Anneleri, Twitter hesabında yaptığı açıklama ile duruşmaya katılım çağrısı yaptı. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



“Gözaltında kaybedilenlerin aileleri ve hak savunucuları olarak, Galatasaray Meydanı’nda gerçekleştirdiğimiz barışçıl buluşmalarımız 700. haftasında keyfi bir biçimde ‘suç’ sayılarak yasaklandı ve ağır polis şiddetiyle gözaltına alındık. 700. hafta ve sonrasında maruz kaldığımız polis şiddeti ve barışçıl toplantı ve gösteri özgürlüğümüzün şiddet kullanılarak engellenmesi ile ilgili yaptığımız tüm suç duyuruları sonuçsuz bırakıldı. Bununla da kalmadı; aralarında kayıp yakınlarının da olduğu 46 kişi hakkında ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten dava açıldı. Davanın beşinci duruşması 21 Eylül 2022 tarihinde İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak. Bu dava; sadece Cumartesi Anneleri’nin değil bütün toplumun barışçıl toplanma hakkını hedef alan bir davadır. ‘Anayasal bir hakkın kullanımı suç değildir!’ diyerek Çağlayan Adliyesi’nde olacağız. Sizi de sesimize ses katmaya çağırıyoruz.”