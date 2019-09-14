Cumartesi Anneleri'nin feryadı!

Cumartesi Anneleri, İnsan Hakları Derneği ( İHD) İstanbul Şubesi’nin bulunduğu sokakta 755’inci hafta eylemlerini gerçekleştirdi.





Cumartesi Anneleri’nden Maside Ocak basın açıklamasını okudu. Ocak, “755 haftadır söyledik, söylemeye devam edeceğiz; evlat acısı her anne için aynı yakıcılıktadır. Evlat yolu gözlemenin ne demek olduğunu bilen aileler olarak, Diyarbakır’daki ailelerin acılarını en iyi biz anlarız." dedi.





"BARIŞ OLSUN, ANNELER EVLATLARINA KAVUŞSUN"





"Onların acılarının araçsallaştırılması, günlük siyasetin bir parçası haline getirilmesi en çok bizi yaralar. Her annenin evladına kavuşma talebi bizim de talebimizdir." diyen Ocak, "Yüksek sesle haykırıyoruz; barış olsun anneler evlatlarına kavuşsun.” diye konuştu.





Şubat ayından siyah Transporter minibüs ile kaçırılan Mustafa Yılmız'ın eşi Sümeyye Yılmaz, eşi ile birlikte kaçırılan Gökhan Türkmen'in fotoğrafının yer aldığı dövizle birlikte Cumartesi Anneleri'nin "Bu insanlar nerede?" eylemine katıldı.







"GALATARARAY MEYDANI İÇİN MÜCADELE SÜRECEK"





Galatasaray Meydanı’nın kendilerine yasaklandığına işaret eden Ocak, “Onları kaybedenleri, katledenleri cezasızlıkla koruyanları unutmayacağız. 56 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekânımız olan Galatasaray’dan vazgeçmeyeceğiz." dedi.





Ocak, "Bir gün mutlaka ama mutlaka hakikat kazanacak, hak yerini bulacak, adalet sağlanacak. Hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir Türkiye için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.



