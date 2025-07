Cumartesi Anneleri'nin sembol ismi hayatını kaybetti

Türkiye’nin en uzun soluklu adalet mücadelelerinden biri olan Cumartesi Anneleri’nin simge isimlerinden Emine Ocak, 89 yaşında hayatını kaybetti. Oğlu Hasan Ocak’ı 1995 yılında gözaltında kaybettikten sonra Galatasaray Meydanı’nda başlattığı direnişle tanınan Ocak, yaklaşık bir ay önce geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınmıştı.



Emine Ocak, 30 yılı aşkın bir süredir gözaltında kaybedilenlerin akıbetini sormaktan, sorumluların yargılanmasını istemekten vazgeçmedi. Elinde oğlunun fotoğrafıyla sessizce oturduğu her Cumartesi, sadece kendi evladının değil, binlerce kaybın sesi oldu. Direnişiyle Türkiye’nin vicdanına kazınan bir sembole dönüştü.



Cumartesi Anneleri, Emine Ocak’ın vefat haberini sosyal medya üzerinden duyurdu. Yapılan paylaşımda, “Cesaretiyle, ısrarı ve kararlılığıyla hakikat ve adalet mücadelemizin en güçlü sesi Emine Ocak’ı kaybettik. Cenaze törenine ilişkin bilgiler ayrıca duyurulacaktır” ifadeleri yer aldı.



KIZLARINDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM



Emine Ocak'ın kızı Maside Ocak, annesinin vefatının ardından, "Annemiz, sığınağımız, bize sevgiyi, insanlığı öğreten, yol gösterecimiz #EmineOcak’ı kaybettik. Acımız büyük... Cenaze bilgilerini daha sonra paylaşacağız. Evlatları..." paylaşımını yaptı.



Bir diğer kızı Aysel Ocak da "Annem.. Kartanem oğluna mı kavuştun. Her birinin ardından ciğerlerimizi parçalayarak yaktığın ağıtlarla uğurladığın sevdiklerine mi kavuştun… Ya biz yaz sıcağında dona kaldık… Annem.." diye yazdı.



EMİNE OCAK KİMDİR?



Cumartesi Anneleri’nin en güçlü simgelerinden biri olan Emine Ocak, Türkiye’de kayıp yakınlarının hak arayışının en direngen seslerinden biri olarak hafızalara kazındı. Oğlu Hasan Ocak’ın 1995 yılında gözaltında kaybedilmesiyle başlayan hakikat mücadelesi, Türkiye’nin insan hakları tarihinde derin izler bıraktı. Emine Ocak, yıllarca Galatasaray Meydanı’nda adaletin sesini yükseltti.



21 Mart 1995’te gözaltına alınan Hasan Ocak’tan bir daha haber alınamadı. Emine Ocak ve ailesi tüm resmî kurumların kapısını çalsa da gözaltı iddiaları inkâr edildi. Ancak Cumartesi Anneleri’nin mücadelesi ve kamuoyunun baskısıyla Hasan Ocak’ın cansız bedeni 58 gün sonra kimsesizler mezarlığında bulundu. Yapılan otopsi, Hasan’ın ağır işkenceye maruz bırakılarak öldürüldüğünü ortaya koydu.



Bu acı olay Emine Ocak’ı, gözaltında kaybedilenlerin akıbetini sormak için 1995’te başlayan Cumartesi Anneleri hareketinin öncülerinden biri hâline getirdi. 27 Mayıs 1995’te başlayan ve Galatasaray Meydanı’nda her hafta tekrarlanan sessiz oturma eylemlerinin değişmeyen yüzlerinden biri oldu. Elinde oğlunun fotoğrafıyla ve direnciyle hafızalara kazındı.



Emine Ocak, oğlunun mezarına ulaşmasına rağmen, hakikat ve adalet talebinden hiç vazgeçmedi. Onun mücadelesi yalnızca Hasan için değil, kayıp tüm çocuklar içindi. Galatasaray Meydanı’ndaki barışçıl eylemler yıllar içinde birçok kez polis müdahalesine maruz kaldı. 2018’de eylemlerin yasaklanmasının ardından Emine Ocak da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı, biber gazı ve plastik mermilerle karşılaştı. Ancak tüm baskılara rağmen Emine Ocak ve Cumartesi Anneleri mücadeleyi bugün hala sürdürüyor.