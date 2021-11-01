Cumhur İttifakı bu anketi konuşuyor

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sencar, "Türkiye'nin Nabzı" anketinin ekim ayı sonuçlarına dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Sencar anket sonucunu, "Erkem seçim olur mu diye soran meraklı okuyucularımıza. Bu algı kısmen de olsa düzeltilmeden iktidar erken seçime gitmez." notuyla paylaştı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre anket kapsamında seçmene, "Son zamanlarda ülkemizde ekonominin iyi mi yoksa kötü mü yönetildiğini düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.





Sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ve MHP seçmenleri ekonomi yönetiminden memnun değil.













Sonuçlarda, AKP seçmeninin yüzde 60'ı, MHP seçmeninin yüzde 80'i ekonominin kötü yönetildiğini düşündüğü görüldü. Muhalefet partilerin tabanında ekonomi yönetimini iyi bulmayanların oranının ortalaması ise yüzde 98 oldu.