Cumhur İttifakı bu teklifi Meclis'ten geçiremedi

Kamuya ilk kez atanacaklar için güvenlik soruşturması öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda muhalefetin oylarıyla reddedildi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, oylama sonucunu Twitter hesabından "AKP ve MHP milletvekilleri şaşkın" sözleriyle duyurdu.





AKP'nin sunduğu 16 maddelik "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun" teklifi TBMM Genel Kurulu'nda gündeme alındı. Teklifin bölümlerinin konuşulmasından sonra maddelere geçilmesi, muhalefetin oylarıyla reddedildi.





CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, oylama sonucunu Twitter hesabından "AKP ve MHP milletvekilleri şaşkın" sözleriyle duyurdu.





Teklifin yeniden oylanamayacağını belirten Emir, "Maddelerin görüşülmesine geçilmesinin reddedilmesi içtüzük gereği teklifin bütününün reddedildiği anlamına gelmektedir. TBMM tarafından reddedilmiş olan kanun teklifleri, ret tarihinden itibaren bir tam yıl geçmedikçe aynı yasama dönemi içinde verilemez. TBMM Genel Kurulu, toplantısına başka bir gündem maddesiyle toplanarak devam etmelidir" dedi.