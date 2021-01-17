Samanyolu Haber /Politika / Cumhur İttifakı çıkış yolu arıyor /17 Ocak 2021 13:22

Cumhur İttifakı çıkış yolu arıyor

Cumhur İttifakı, muhalefeti kıskaca almak için olası senaryoları konuşuyor.

SHABER3.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin uygulanmasına yönelik önerileri, bu kapsamda değiştirilmesi planlanan seçim sistemi tartışmalarını da beraberinde getirdi. Cumhur İttifakı kanadı, mevcut seçim sistemi yerine “dar ve daraltılmış bölge” formüllerinin uygulanması sonrasında muhalefetin, parlamentoda daha fazla sandalye kazanması ihtimali nedeniyle mevcut sistemden yana tavır alırken, her ne kadar seçim barajının düşürülmesi tartışılsa da “barajın düşürülmesinin de özellikle muhalefet partilerine yarayabileceği” ifade ediliyor.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Selda Güneysu'nun haberine göre “dar bölge” diye adlandırılan seçim sistemi bugün İngiltere ve ABD’de uygulanıyor. Sistemin Türkiye’ye uyarlanması halinde, 600 olan milletvekili sayısının seçim çevrelerine göre ayrılması gerekiyor. Oylar ise coğrafi çevrelere göre değil, nüfusun bölünmesine göre dağıtılıyor. Partiler de her bölgede bir aday gösterebiliyor. “Daraltılmış bölge” sisteminde ise her il 5 milletvekili çıkaracak şekilde seçim çevrelerine ayrılıyor. Ancak bu sistemlere göre bir seçim yapıldığında HDP’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden, CHP’nin de kıyı bölgelerden parlamentoya göndereceği milletvekili sayısında mevcut sisteme göre artış yaşanması durumu ortaya çıkabiliyor. Cumhur İttifakı da bu nedenle bölgelerdeki oy oranlarını konsolide etmek amacıyla bu iki sistemin uygulanması yerine mevcut seçim sisteminin uygulanması yönünde tavır alıyor.

BARAJ DA GÜNDEMDE

Öte yandan seçim barajının düşürülmesinin de uzun vadede “muhalefet partilerini ön plana çıkaracağı, muhalefetin parlamentoya yine çok sayıda milletvekili gönderebileceği” gerekçesiyle 2023 yılı seçimlerinde “uygulanmasını doğru bulmuyor.” Bu nedenle 2023 yılı seçimlerinde de “yüzde 10’luk seçim barajının varlığını koruyacağı” düşünülürken, “ittifaklara yönelik baraj sistemleri” üzerinde de duruluyor. 
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