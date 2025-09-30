Samanyolu Haber /Gündem / Cumhur İttifakı dağılırsa AKP ve MHP oylarını arttırıyor /30 Eylül 2025 16:40

Cumhur İttifakı dağılırsa AKP ve MHP oylarını arttırıyor

Area Araştırma, 2025 Eylül ayı ‘Türkiye Siyasi Gündem Araştırması’ raporunu yayınladı. Buna göre “Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunu ‘CHP’ diyerek cevaplayanların oranı yüzde 32,3; AKP ise yüzde 30,8’le ikinci sırada yer alıyor. DEM üçüncü parti. MHP ise yüzde 9’la 4. sırada yer alıyor.

Peki ‘Cumhur İttifakı’nın dağılması durumunda durum ne? Bu da vatandaşlara sorulmuş. MHP’nin tek başına girdiği seçimde oy oranının yüzde 14,8’e çıktığı görülüyor. AKP ise yüzde 31,2’yle birinci parti haline geliyor. İlginç bir şekilde CHP’nin oy oranı ise yüzde yüde 29,7’ye geriliyor! (Aşağıdaki tablo)



Vatandaşlara CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarına bakışları da sorulmuş. Operasyonların ‘yolsuzluk ve usulsüzlük’ sebebiyle yapıldığına inananların oranı yüzde 38,4. Katılımcılardan yüzde 47,8’i ise iddialara inanmıyor. Yüzde 13,7 ise ‘kararsız.’



Peki vatandaşların CHP’nin kurultayında şaibe olduğuna dair iddialara bakışı nasıl? Onun tablosu da aşağıda… Şaibe olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 30,3… İktidarın bu konuda da vatandaşları ikna edemediği görülüyor.

 

