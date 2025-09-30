Cumhur İttifakı dağılırsa AKP ve MHP oylarını arttırıyor









Peki ‘Cumhur İttifakı’nın dağılması durumunda durum ne? Bu da vatandaşlara sorulmuş. MHP’nin tek başına girdiği seçimde oy oranının yüzde 14,8’e çıktığı görülüyor. AKP ise yüzde 31,2’yle birinci parti haline geliyor. İlginç bir şekilde CHP’nin oy oranı ise yüzde yüde 29,7’ye geriliyor! (Aşağıdaki tablo)

























Vatandaşlara CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarına bakışları da sorulmuş. Operasyonların ‘yolsuzluk ve usulsüzlük’ sebebiyle yapıldığına inananların oranı yüzde 38,4. Katılımcılardan yüzde 47,8’i ise iddialara inanmıyor. Yüzde 13,7 ise ‘kararsız.’Peki vatandaşların CHP’nin kurultayında şaibe olduğuna dair iddialara bakışı nasıl? Onun tablosu da aşağıda… Şaibe olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 30,3… İktidarın bu konuda da vatandaşları ikna edemediği görülüyor.