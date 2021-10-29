Samanyolu Haber /Gündem / Cumhur İttifakı kan kaybediyor /29 Ekim 2021 15:25

Cumhur İttifakı kan kaybediyor

ORC Araştırma, 24 -27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre, AKP’deki oy kayıplarının devam ettiği görüldü. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki puan farkı 1'e kadar indi.

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ORC’nin son anketine göre, Millet ve Cumhur ittifakları arasındaki puan farkı bire kadar indi. 41 ilde 2 bin 850 katılımcıya “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye soruldu. Anketin sonuçları şöyle:

AKP: Yüzde 31,3

CHP: Yüzde 26,0
 
İyi Parti: Yüzde 14,1

MHP: Yüzde 9,8

HDP: Yüzde 8,0

DEVA Partisi: Yüzde 5,1

Gelecek Partisi: Yüzde 2,4

Saadet Partisi: Yüzde 1,1

Diğer: Yüzde 2,2 

METROPOLL: HALKIN YÜZDE 29'U TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMIYOR

Metropoll Araştırma’nın, ‘Türkiye’nin Nabzı Eylül 2021’ anket sonucunda ise seçmenin yüzde 28.7’sinin temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı ortaya çıkmıştı. Sadece beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçları karşılayan kesimin ise yüzde 49.2 olarak belirlenirken, “Tüm ihtiyaçlarımı kolaylıkla karşılayabiliyorum” yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 21.7’de kalmıştı.

Metropoll Araştırma yöneticisi Özer Sencar anket sonucunu, “Halkın geçim koşulları. Yoksullar yüzde 30’u aşmış durumda” notuyla paylaşmıştı.
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