Cumhur İttifakı kan kaybetmeye devam ediyor

Area Araştırma Şirketi tarafından 26 ilde 28 – 31 Ekim 2021 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 1.580 kişi ile yapılan son anket sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Son ankette katılımcılara, “Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu soruldu.





Son seçim anketi sonuçlarında AK Parti ve MHP’nin oylarındaki düşüş net gözlendi. Son anket sonuçlarına göre, AK Parti’nin oy oranı 34,7, MHP’nin oy oranı ise 8,8 çıktı.





Son ankette kararsız seçmenin oy oranı da dikkat çekti. Anket sonuçlarına göre, kararsız seçmen yüzde 15,2’de oldu.





İşte o anketin sonuçları:



