Cumhur İttifakı kararını verdi: Seçim ile ilgili değişiklikler iptal oldu!

ERDOĞAN'A UÇAKTA SORULDU





HAZİRAN 2020'YE DEK YASALAŞMASI GEREKİYOR





Seçim Yasası'nda yapılması öngörülen değişiklik henüz TBMM'ye sunulmasa da Cumhur İttifakı barajın yüzde 7'ye düşeceğini açıkladı. Bunun yanında üç konuda daha değişiklik yapılması planlanıyordu. Cumhur İttifakı'nın değişiklik yapılmasını planladığı konular şöyleydi:– Seçim barajı yüzde 7'ye düşecek,– Siyasi partiler için seçime girebilme şartı örgütlenme ile sınırlanacak. “TBMM'de grubu olma” durumu yeterli sayılmayacak,– Seçim kurullarında kurul başkanının en kıdemli hakim olması gerekmeyecek. Seçim kurulu başkanı oradaki 1. derece yargıçlardan biri seçilecek,– Seçimlerde daraltılmış bölge uygulanacak.AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Katar dönüşü seçim yasasında son durum soruldu. Erdoğan şu yanıtı verdi: “Bununla ilgili Cumhur İttifakı olarak yapılmış bir çalışma var. Bu çalışmaya bizim taraftan Hayati Bey riyasetinde bir ekip, MHP tarafından da Feti Bey riyasetinde bir ekip katıldı. Bu çalışmaların neticesini paylaşıp adımı atacağız. Mevcut durumu inşallah daha adil bir konuma getireceğiz.”Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bu açıklamalardan sonra Hayati Yazıcı'yı aradı ve Seçim Yasası'nda son durumu sordu. Yazıcı, Zeyrek'e yaptığı açıklamada "Daraltılmış Bölge" uygulamasının olmayacağını ifade etti. Yazıcı “Seçim yasasındaki bir değişikliğin bir seçimde geçerli olabilmesi için kabulünün üzerinden en az bir yıl geçmesi gerekiyor. Seçim Haziran 2023'te olacağına göre Haziran 2022'ye dek yasalaşması gerekiyor.” açıklamasını yaptı.Bunun yanında seçim ittifakı konusunu da soran Zeyrek "Seçim ittifaklarında bir sorun yok, ittifakla seçime girme devam edecek" yanıtını aldı.