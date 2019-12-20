Samanyolu Haber /Gündem / ‘Cumhur İttifakı’na aranan taze kan bulundu: Perinçek ve Uzan’ /20 Aralık 2019 10:41

‘Cumhur İttifakı’na aranan taze kan bulundu: Perinçek ve Uzan’

AKP’den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’ni kurması, eski Bakan Ali Babacan’ın da yeni partisini ocak ayında kuracak olması parti kulislerini hareketlendirdi.

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Kamuoyu araştırmalarına göre de 31 Mart yerel seçimlerinde başta İstanbul ve Ankara’yı kaybeden AKP’nin oy kaybındaki düşüşün sürdüğü ifade ediliyor.

Babacan ve Davutoğlu liderliğindeki yeni partilerin AKP’ye olan etkisi merak edilirken, Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu’dan yeni bir iddia geldi.

Uğuroğlu bugünkü yazısında AKP ve MHP ortaklığındaki Cumhur İttifakı’nda yaşanan kan kaybının Doğu Perinçek ve Cem Uzan ile giderileceğini gündeme getirdi.

“Siyasi fotoğraf giderek netleşiyor. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partileri AKP pastasından büyük büyük dilemler kesip alacaklar” diyen Uğuroğlu, “Yaptıkları açıklamalar da gösteriyor ki, Davutoğlu ve Babacan, Millet İttifakı yanında yer alacaklar. Bu durumu gören Cumhur İttifakı da yeni destek arayışları içine girdi” ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı’nın Doğu Perinçek ve Vatan Partisi ile diyalog halinde olduğunu belirten Uğuroğlu, “Perinçek de artık net şekilde Cumhur İttifakı'ndan yana siyaset yapıyor” diyor.

Cem Uzan'ın Genç Partisi'nin gelince ocak ayında yapacağı Genel Kurul ile seçime girme hakkını kazanacağına dikkat çeken Uğuroğlu, şöyle devam ediyor:

“Cem Uzan'ın siyasi atakları gösteriyor ki ‘çarşı her şeye karşı’ misali, Erdoğan'a ve AKP'ye muhalefet yapanlara Cem Uzan da karşı… Anlaşılan o ki, Cem Uzan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile geçmişteki iyi diyaloğuna AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı da eklemek ve Genç Parti'yi Cumhur İttifakı'nın parçası haline getirmek istiyor. Davutoğlu ve Babacan ile kan kaybedecek olan AKP-MHP ittifakına aranan taze kan bulundu demek ki…”
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