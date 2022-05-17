Samanyolu Haber /Gündem / Cumhur İttifakı’nda BBP çatlağı: Seçime kendi adı ve logosuyla girecek /17 Mayıs 2022 13:31

Cumhur İttifakı’nda BBP çatlağı: Seçime kendi adı ve logosuyla girecek

Seçimler öncesi İttifaklar şekillenirken Cumhur İttifakı’nda ilk çatlak yaşandı. AKP ve MHP’nin merkezindeki Cumhur İttifakının küçük ortağı Büyük Birlik Partisi, seçime kendi ismi ve logosuyla katılacağını açıkladı.

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Muhtemel bir seçim öncesi Cumhur İttifakı’nda kriz yaşanıyor. İttifak ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP), seçime kendi ismi ve logosuyla katılacağını açıkladı.

Büyük Birlik Partisi Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ercan Altunkaya, İl Başkanı Nihat Komşu, Alperen Ocakları İl Başkanı Kürşat Sarı ve Merkez İlçe Başkanı Ömer Yerboğa’nın katılımıyla gerçekleştirilen Adıyaman İl Divan Kurulu toplantısının ardından konuşan BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, 2023 seçimlerine Büyük Birlik Partisi olarak kendi isim ve amblemleriyle katılacaklarını duyurdu.

Geçen hafta Rize Artvin Havalimanı açılışında Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye elini vermemesi dikkat çekmişti.
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