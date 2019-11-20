Samanyolu Haber /Gündem / Cumhur İttifakı’nda rüşvet krizi /20 Kasım 2019 10:28

Cumhur İttifakı’nda rüşvet krizi

Cumhur İttifakı’nda zaman zaman belediyelerde çatlağa dair haberler geliyor

SHABER3.COM

Cumhur İttifakı’nda zaman zaman belediyelerde çatlağa dair haberler geliyor

Bu kez de Giresun'un Alucra ilçesinde yeni bir kriz patlak verdi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, ittifakın adayı olarak seçilen Giresun’un Alucra İlçesi’nin MHP’li Belediye Başkanı Suat Aybar, AKP’li vekil ve eski Bakan Nurettin Canikli’yi suçlayıp “Hizmetlerimizi engelliyor” dedi.

Aybar, Canikli'ye yakın Fen İşleri Müdürü'nün görevine de, “Rüşvet aldığı” gerekçesiyle son verdiğini açıkladı. Aybar, “Alucra'nın geleceği konusunda dalımızı kıranın ağacını kökünden sökerim” dedi ve ilçedeki tüm olayların Canikli'ye yakın “Prens” adıyla bilinen bir kişinin etrafında döndüğünü de savundu.

Haberde aktarılana göre MHP'li Aybar, şu suçlamaları yöneltiyor:

“Belediyemizde çalışan Fen İşleri Müdürü, rüşvet yediği ve görevini kötüye kullandığı için açığa alınmıştır. Yaptığı yolsuzluklar hakkında, Alucra Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu şahsa ‘Prens' sahip çıkarak, başka boyutlara götürmektedir. Ben bu boyutların içinde olmam. Ben, Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkanı'yım. Belediye'deki usulsüzlüklere rağmen, sayın İçişleri Bakanımız tarafından gönderilen müfettiş, 15 gün görevli olmasına rağmen, geldiği gün itibariyle sayın Nurettin Canikli tarafından görevi iptal edilmiştir. Alucra'nın geleceği konusunda kim varsa, dalımızı kıranın ağacını kökünden sökeriz.”
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