Samanyolu Haber /Politika / Cumhur İttifakı’ndan Oğan’a ardı ardına sert sözler: 'Çok havaya girmemesi gerekir' /18 Mayıs 2023 23:33

Cumhur İttifakı’ndan Oğan’a ardı ardına sert sözler: 'Çok havaya girmemesi gerekir'

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, katıldığı canlı yayında 14 Mayıs seçimlerini değerlendirdi ve Sinan Oğan'la ilgili soruya cevap verdi.

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Yıldırım, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ı neden aradığını açıkladı.

Binali Yıldırım açıklamasında, ''Ben Sinan Oğan'ı tebrik etmek için aradım. Sizin görüşleriniz ile bizim görüşlerimiz arasında küçük bir fark var dedim. Şu anda Sinan Oğan'ın müşterisi çok. Sinan Bey'le görüşme yapılıp yapılmayacağının kararını ben veremem.” dedi.

“ÇOK HAVAYA GİRMEMESİ GEREKİR”

Binali Yıldırım şöyle devam etti: “Sinan Bey'in de çok havaya girmemesi gerekir. Aldığınız oyu pazarlamaya kalkarsanız; ticarete dönüştürseniz o seçmen size çok hoş geldin demez. Ne yapıyorsun kardeşim benim oyumu pazarlık yapma hakkını sana kim verdi der. Biz Cumhur İttifakı'yız, bizim ittifakımızda kişisel menfaatler yok. Biz menfaat ittifakı değiliz. Karşıdaki menfaat ittifakı. Bunu rahatlıkla söylüyorum. Dereyi görmeden paçayı sıvıyorlar, herkese yardımcılık veriyorlar.''

“FIRSATÇI ACİZLER”

Öte yandan Devlet Bahçeli 19 Mayıs için yayımladığı mesajda isim vermeden Sinan Oğan'ı hedef aldı.

Bahçeli 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin mesajının satır arasında "Olmayan siyasi gücünü varmış gibi gösterip siyaseti at pazarına çevirenler, kamuoyuyla gün aşırı talep listeleri paylaşanlar samimi olmadığı gibi milli ve ahlaki değerlerle ters düşen fırsatçı acizlerdir." ifadesini kullandı.
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