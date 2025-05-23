Cumhur İttifakı ortağı 'erken seçim ihtimali yüksek' deyip tarih bile verdi

Ekol TV'ye konuk olan Destici, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Erken seçim polemiği üzerine konuşan Mustafa Destici, "Erken seçim ihtimali oldukça yüksek" dedi.





Destici, olası erken seçim için ise, "2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir" yorumunda bulundu.





"ELBETTE DİLLENDİRİYORUZ"

"AKP kadrosuyla, Erdoğan ile bunu konuştunuz mu?" sorusuna ise Destici, "Özel oturarak bunları uzun uzun konuşmuş değiliz ama belli ortamlarda elbette ki bunları dillendiriyoruz" dedi.





Destici ayrıca, Cumhur İttifakı'nın devam etmesi gerektiğini savundu ve "Erdoğan bir kez daha aday olmalı" dedi.