Samanyolu Haber /Gündem / Cumhur İttifakı ortağından Akşener'e yeşil ışık: Memnuniyet duyarız! /03 Mart 2023 18:28

Cumhur İttifakı ortağından Akşener'e yeşil ışık: Memnuniyet duyarız!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarına ilişkin "Bu açıklama şunu gösterir ki, artık İYİ Parti Altılı Masa'da değil. Ya yoluna kendisi devam edecek ya da Cumhur İttifakı ile hareket ederse bundan memnuniyet duyarız" dedi.

SHABER3.COM

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masayla ilgili açıklamalarını değerlendirdi.

Akşener'in, altılı masanın aday belirleme sürecine yönelik açıklamalarına değinen Destici, "Başından beri İYİ Parti ve Genel Başkan Sayın Meral Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacak aday olduğunu ifade etti. Kazanacak bir cumhurbaşkanı adayının gösterilmesi gerektiğini hep ifade etti" diye konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI'NA DAVET ETTİ
Destici, "Onun bu açıklaması şunu gösterir ki, artık İYİ Parti, altılı masada değil. Ya yoluna kendisi devam edecek ya da Cumhur İttifakı ile birlikte hareket ederse bundan memnuniyet duyarız. Daha önce de Cumhur İttifakı'nın genişlemesine çok sıcak baktığımı ifade etmiştim" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SOL Parti ve Türkiye İşçi Partisi ile görüştüğünü hatırlatan Destici, Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde HDP ile de görüşebileceğini dile getirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cumhur İttifakı ortağından Akşener'e yeşil ışık:... Sonraki Haber >>

Meral Akşener'den ilk açıklama

Meral Akşener'den ilk açıklama

Erkam Tufan seçim öncesi hangi planları deşifre etti

Erkam Tufan seçim öncesi hangi planları deşifre etti

Samsat Depremindeki mağdurlar 6 yıldır kalıcı konutları bekliyor

Samsat Depremindeki mağdurlar 6 yıldır kalıcı konutları bekliyor

Habertürk spikerinden AKP'ye istifa tepkisi

Habertürk spikerinden AKP'ye istifa tepkisi

Kızılay İsveç'ten Gelen Çadırların Üzerine Kendi Amblemini Yapıştırmış!

Kızılay İsveç'ten Gelen Çadırların Üzerine Kendi Amblemini Yapıştırmış!

Kızılay İsveç'ten Gelen Çadırların Üzerine Kendi Amblemini Yapıştırmış!

Kızılay İsveç'ten Gelen Çadırların Üzerine Kendi Amblemini Yapıştırmış!

AFAD’dan sadece su istedim ‘parmağındaki yüzüğü sat al’ dediler

AFAD’dan sadece su istedim ‘parmağındaki yüzüğü sat al’ dediler

Haluk Levent: "Kızılay'ın çadır satmaması lazım ama satıyorsa da alırım"

Haluk Levent:

Antep fıstığının tanesi 1.5 TL

Antep fıstığının tanesi 1.5 TL

Reyhanlı’da Çadır Sorunu Hala Devam Ediyor

Reyhanlı’da Çadır Sorunu Hala Devam Ediyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:01:09