Samanyolu Haber /Politika / "Cumhur ittifakı yüzde 50'nın çok uzağında" /14 Haziran 2020 21:56

"Cumhur ittifakı yüzde 50'nın çok uzağında"

Beş farklı kamuoyu araştırma şirketinin verilerini yorumladığını açıklayan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Cumhur İttifakı'nın oy oranını yüzde 42, Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 40 olarak tahmin ettiğini belirtti.

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Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, güvendiği beş anket şirketinin verilerini derleyerek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için ulaştığı oy oranlarını açıkladı. Araştırmasında MetroPoll, MAK, Avrasya ile birlikte iki şirketin daha verilerini kullandığını söyleyen Özkiraz, iki şirketin adını, sonuçlarını henüz kamuoyuyla paylaşmadığı için söylemediğini aktardı.

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 42, MİLLET İTTİFAKI YÜZDE 40

Özkiraz, milletvekili seçimlerinde AKP'nin yüzde 34.2, MHP’nin yüzde 8.3 oy alacağını öne sürdü ve iki partinin kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 42.5 oranına ulaştığını aktardı. Özkiraz, Millet İttifakı’nın oy oranını yüzde 40 olarak açıklarken, CHP’nin ortalama olarak yüzde 28’lerde, İYİ Parti’nin ise yüzde 12 civarında olduğunu söyledi. Özkiraz’a göre Saadet Partisi de yüzde 0.5 oranında.

‘HDP KİLİT PARTİ OLACAK’

Beş araştırmayı derleyen Özkiraz, HDP’nin oranını yüzde 12.4 olarak tahmin ettiğini söyledi. Cumhur İttifakı’nın meclis çoğunluğunu açık ara farkla kaybedeceğini söyleyen Özkiraz, Millet İttifakı’nın bu çoğunluğu açık ara ele geçiremediğini, mecliste 65 kişilik bir HDP vekil grubu olacağını belirtti. Özkiraz, mecliste hiçbir ittifakın kanun yapacak çoğunluğu sağlayamayacağını iddia etti ve “Muhtemelen seçimden sonra HDP kilit parti olacak” dedi.

‘CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE ERDOĞAN 39.6’  

Özkiraz, Cumhurbaşkanlığı seçimi tahminlerini sadece “Erdoğan aday olursa oy verir misiniz?” sorusunun cevaplarına göre oluşturduğunu ve bu soruya yüzde 39.6 oranında evet denildiğini aktardı. Özkiraz, Erdoğan’a oy vermeyeceklerin oranının ise yüzde 46.4 olduğunu, geri kalanların ise kararsız çıktığını belirtti.

‘HDP VE MHP İÇİN DOĞRU ADAY İMAMOĞLU’

Erdoğan’ın ittifakın oranından 2 puan düşük oy aldığını ve bunun geçmiş seçimde de tekrarlandığını söyleyen Özkiraz, “Muhalefet doğru aday çıkarırsa, MHP seçmeni Erdoğan’dan çok o adaya oy verir” dedi. Özkiraz’ın şöyle konuştu:

“HDP seçmeninde zaten çok büyük sorun gözükmüyor. HDP seçmenine çok ters bir aday çıkmadığı, HDP’nin de adayı olmadığı sürece, partisi de seçmeni serbest bırakırsa HDP’liler muhalefet adayına oy verecek. HDP seçmeni için en doğru aday hala İmamoğlu. MHP seçmeni için de en doğru aday Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. İkisi de hemen hemen aynı oyları alıyorlar.

Bu isimler aday olur mu bilemeyiz. Adaylık konusunda ‘en çok şu hak etti, bu hak etti’ diyeceksek en çok hak eden bütün muhalefeti birleştiren Kemal Kılıçdaroğlu ama kendisi aday olacak mı bilemiyoruz. Bir sonraki araştırmada göreceğiz kendisi aday olsa kazanır mı kazanamaz mı. Erdoğan’ın kaybedeceği neredeyse net. Önemli olan onu yenecek kişiyi ve yöntemi belirlemek. Muhalefetin seçimi kazanması için dört şey önemli: Yeni bir anayasa ve sistem önerisi, doğru aday önerisi, doğru aday etrafında doğru birliktelik ve partiler arası doğru ittifak modelleri. Bunlar yapılırsa muhalefet seçimi çok çok rahat ve farklı kazanacak.”
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