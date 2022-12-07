Cumhur İttifakı'na şok üstüne şok: CHP ve İYİ Parti'nin toplamı 3,3 puan geçiyor

ORC Araştırma, seçimlere altı aydan az bir süre kala siyasi partilerin oy oranlarına dair dikkat çeken bir anket sonucunu paylaştı.







Anket, 3-6 Aralık 2022 tarihlerinde, 42 ilde 3 bin 670 kişi ile yüz yüze gerçekleştirildi.





Ankete katılanlara Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? sorusu yöneltildi.





Anket sonuçlarına göre ise Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti'nin yüzde 3,3 gerisinde kalıyor.





İşte anket sonuçları;







AKP %30,8





CHP %24,0





HDP %7,3





MHP %7,0





İYİ Parti %17,1





Avrasya Araştırma şirketinin de son anketine göre AKP yüzde 30'un altında kaldı. Adaylık yarışında da Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın önüne geçtiği görüldü.



