Cumhur İttifakı'na üç büyükşehirde anket şoku!

BUPAR Araştırma Şirketi 2019 yılı mart ayındaki yerel seçimlerde AKP’nin kaybettiği ve CHP’nin kazandığı İstanbul, Ankara ile İzmit belediyelerinde bir anket çalışması gerçekleştirdi. Cumhuriyet’ten Sena Tufan’ın haberine göre ankette, katılımcılara ilk olarak “Belediyenizin AKP yönetiminden CHP yönetimine geçmesinden memnun musunuz” diye soruldu. Katılımcıların yüzde 67.1’i “Evet” yanıtını verirken, yalnızca yüzde 27.6’sı “Hayır” yanıtını verdi. Yüzde 5.3 ise fikir belirtmedi.







“Belediye yönetimi AKP’den CHP’ye geçince hizmetler nasıl oldu” sorusuna, yüzde 68.7 “Hizmetler arttı”, yüzde 21.1 “Değişen bir şey olmadı” yanıtını verdi.





YOLSUZLUĞA İNANIYORLAR

“CHP’den seçilen başkanınız, AKP’li eski belediye başkanının kendilerine yakın olan vakıf ve derneklere haksız kaynak aktardığını söylüyor. Siz bu söylemlere inanıyor musunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 69.1 “Evet”; yüzde 19.1 “Hayır” cevabı verdi. Yüzde 11.8’inin ise “Fikri yok.”





MİLLET İTTİFAKI YÜZDE 76

“Bugün milletvekilliği seçimi yapılacak olsa TBMM’de çoğunluğu hangi ittifak kazanır” sorusuna vatandaşların cevabı şöyle oldu:





Yüzde 76.7 Millet İttifakı





Yüzde 20.2 Cumhur İttifakı





Yüzde 3.1 Fikrim yok





“Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi ittifak kazanır” sorusuna da, yüzde 66.7 Millet İttifakı, yüde 27.6 Cumhur İttifakı, yüzde 5.7 de fikrim yok dedi.





KEMAL KILIÇDAROĞLU ÖNDE

“Bugün cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve sadece Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu aday olsa hangisine oy verirsiniz?” sorusuna dikkat çeken yanıtlar geldi. Buna göre, yüzde 50.5 Kemal Kılıçdaroğlu derken, yüzde 35.8 Recep Tayyip Erdoğan dedi. Katılımcıların yüzde 13.7’si de kararsız olduğunu belirtti.