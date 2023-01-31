Samanyolu Haber /Politika / Cumhur ittifakı'na yeni bir 'yancı' mı geliyor? /31 Ocak 2023 09:40

Cumhur ittifakı'na yeni bir 'yancı' mı geliyor?

AKP yandaşı gazetecilerden Fuat Uğur, Cumhur İttifakı'na yeni bir katılımın olabileceğini söyledi: "Partide bazı sürpriz isimlerin de olduğunu şimdiden belirtelim ki heyecanı tam olsun."

SHABER3.COM

Yandaşlığı ile bilinen TV100 yazarı Fuat Uğur, AKP ve MHP'nin karar verici mekanizma olduğu Cumhur İttifakı cephesinde önümüzdeki bir iki hafta içerisinde 'çok önemli ve ilginç' gelişmelere tanık olunabileceğini söyledi.

İttifaka yeni katılımların olabileceğini dair bilgiler aldığını ve sürecin hayli ilerleme kaydettiğini vurgulayan gazeteci, devamında şunları kaydetti:

"Görüşmeler her iki tarafta da kesintisiz devam etmekte. Cumhur İttifakı'ndaki karar verici mekanizma belli. AK Parti ve MHP. Dolayısıyla da her iki partinin liderleri olan Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli.

'KATILIMCI PARTİDE BAZI SÜRPRİZ İSİMLERİN OLDUĞUNU BELİRTELİM'

Katılımcı parti beraberinde yeni partileri de sürükleyebilecek gibi görünmekte. Ancak adı geçen siyasi parti içinde giderilmesi gereken bazı pürüzler var, onlar da hızla çözümleniyor. Öte yandan katılımcı partide bazı sürpriz isimlerin de olduğunu şimdiden belirtelim ki heyecanı tam olsun.

Kısaca süreç her iki tarafın müzakere etmesi ve anlaşmasından sonra açıklanacak.

Cumhur İttifakı’nın üç partiyle (AK Parti-MHP-BBP) sınırlı kalmaması gerektiğini epeydir yazmak istiyordum ama dün konuştuğum bazı siyasetçilerin konuya ilişkin çalışmalar yürüttüklerini öğrendiğimde bu istikametin kaçınılmaz olduğu netleşti böylece. (...)"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cumhur ittifakı'na yeni bir 'yancı' mı geliyor? Sonraki Haber >>

Türkiye pasaportuyla seyahat edenler dikkat...

Türkiye pasaportuyla seyahat edenler dikkat...

AKP'li Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki çocuğuna villada Ferrari kullandırdı

AKP'li Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki çocuğuna villada Ferrari kullandırdı

Özgür Demirtaş, 29 gün sonra haklı çıktı, Ahmet Hakan kalakaldı

Özgür Demirtaş, 29 gün sonra haklı çıktı, Ahmet Hakan kalakaldı

Bahçeli: Bıyığını kesmiş ayrılanlar varmış

Bahçeli: Bıyığını kesmiş ayrılanlar varmış

Siyaseti hareketlendiren paylaşım: 4 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mı açıklanacak?

Siyaseti hareketlendiren paylaşım: 4 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mı açıklanacak?

ABD'deki 'polis şiddeti' protestoları genişliyor

ABD'deki 'polis şiddeti' protestoları genişliyor

Mümtazer Türköne yıllar sonra konuştu

Mümtazer Türköne yıllar sonra konuştu

Erdoğan şarkı söyledi, duyanlar inanamadı; İşte o anlar!

Erdoğan şarkı söyledi, duyanlar inanamadı; İşte o anlar!

Erdoğan valiyi fırçaladı, araya bakan girdi

Erdoğan valiyi fırçaladı, araya bakan girdi

Azerbaycan'ın İran elçiliğine saldırı!

Azerbaycan'ın İran elçiliğine saldırı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:50:02