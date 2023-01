Cumhur ittifakı'na yeni bir 'yancı' mı geliyor?

'KATILIMCI PARTİDE BAZI SÜRPRİZ İSİMLERİN OLDUĞUNU BELİRTELİM'

Yandaşlığı ile bilinen TV100 yazarı Fuat Uğur, AKP ve MHP'nin karar verici mekanizma olduğu Cumhur İttifakı cephesinde önümüzdeki bir iki hafta içerisinde 'çok önemli ve ilginç' gelişmelere tanık olunabileceğini söyledi.İttifaka yeni katılımların olabileceğini dair bilgiler aldığını ve sürecin hayli ilerleme kaydettiğini vurgulayan gazeteci, devamında şunları kaydetti:"Görüşmeler her iki tarafta da kesintisiz devam etmekte. Cumhur İttifakı'ndaki karar verici mekanizma belli. AK Parti ve MHP. Dolayısıyla da her iki partinin liderleri olan Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli.Katılımcı parti beraberinde yeni partileri de sürükleyebilecek gibi görünmekte. Ancak adı geçen siyasi parti içinde giderilmesi gereken bazı pürüzler var, onlar da hızla çözümleniyor. Öte yandan katılımcı partide bazı sürpriz isimlerin de olduğunu şimdiden belirtelim ki heyecanı tam olsun.Kısaca süreç her iki tarafın müzakere etmesi ve anlaşmasından sonra açıklanacak.Cumhur İttifakı’nın üç partiyle (AK Parti-MHP-BBP) sınırlı kalmaması gerektiğini epeydir yazmak istiyordum ama dün konuştuğum bazı siyasetçilerin konuya ilişkin çalışmalar yürüttüklerini öğrendiğimde bu istikametin kaçınılmaz olduğu netleşti böylece. (...)"