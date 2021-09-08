Cumhur ittifakında 450 milyon TL'lik kriz

AKP’li Kırıkkale Belediyesi, bedeli EDS gelirlerinden ödenmek üzere, bazı caddelerin asfalt çalışmasından, kaldırım yapımına, yaya geçidi çiziminden, otobüs ve iş makinası alımına kadar çok sayıda kalemin olduğu bir ihale yaptı. 21/b yöntemiyle davetiye usulü gerçekleştirilen ihale 450 milyon TL'ye ASELSAN’a verildi. MHP’li Kırıkkale Belediye Meclis Üyesi Murat Tanır, ihalenin 21/b şartlarını taşımadığı ve adrese teslim bir ihale olduğu gerekçesiyle iptali için itirazda bulundu.





AKP'li Kırıkkale Belediyesi geçtiğimiz günlerde son yılların en büyük ihalesini gerçekleştirdi. Bedeli EDS (Elektronik Denetim Sistemi) gelirlerinden ödenmek üzere, EDS kurulumundan akıllı kavşak yapımına, alt geçitten, iş makinası ve otobüs alımına kadar çok sayıda kalemin olduğu 450 milyonluk ihale 21/b yöntemiyle davetiye usulü yapıldı. İhaleyi ise ASELSAN kazandı.



