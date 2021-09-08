Cumhur ittifakında 450 milyon TL'lik kriz

AKP’li Kırıkkale Belediyesi, bedeli EDS gelirlerinden ödenmek üzere, bazı caddelerin asfalt çalışmasından, kaldırım yapımına, yaya geçidi çiziminden, otobüs ve iş makinası alımına kadar çok sayıda kalemin olduğu bir ihale yaptı. 21/b yöntemiyle davetiye usulü gerçekleştirilen ihale 450 milyon TL'ye ASELSAN’a verildi. MHP’li Kırıkkale Belediye Meclis Üyesi Murat Tanır, ihalenin 21/b şartlarını taşımadığı ve adrese teslim bir ihale olduğu gerekçesiyle iptali için itirazda bulundu.
AKP'li Kırıkkale Belediyesi geçtiğimiz günlerde son yılların en büyük ihalesini gerçekleştirdi. Bedeli EDS (Elektronik Denetim Sistemi) gelirlerinden ödenmek üzere, EDS kurulumundan akıllı kavşak yapımına, alt geçitten, iş makinası ve otobüs alımına kadar çok sayıda kalemin olduğu 450 milyonluk ihale 21/b yöntemiyle davetiye usulü yapıldı. İhaleyi ise ASELSAN kazandı.
MHP'Lİ MECLİS ÜYESİNDEN İTİRAZ: HUKUKSUZ İHALE
Tartışma konusu olan ihaleyle ilgili olarak MHP'li Belediye Meclis Üyesi Murat Tanır iptal dilekçesi verdi.
MHP’li Tanır'ın ihalenin usulsüz olduğunu belirterek Kırıkkale Belediyesi İhale Komisyonu'na verdiği dilekçede, “Belediyemiz tarafından 31.08.2021 tarihinde yapılan EDS ve ekleri konulu ihale, hem ihale tekniği (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 21/B maddesi) hem de ihale içeriği (aynı ihalede mal alımı, yapım işi ve hizmet alımı bulunmaktadır) açısından hukuka aykırı olduğundan, kamu yararı ve belediyemiz menfaati açısından iptal edilmesi gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.
‘DEVLET PARA KAZANMAK İÇİN VATANDAŞINA TUZAK KURUYOR’
İhaleye ilişkin Sözcü’ye konuşan MHP’li Murat Tanır, ihalenin adrese teslim yapıldığını ve şeffaflıktan uzak olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
“Kırıkkale Belediyesi EDS ve yan kuruluşları diye meclisten bir yetki aldı. Daha sonra EDS'nin gelirlerini de yine ASELSAN aracılığıyla, devlet kuruluşu gibi gösterip 450 milyonluk bir ihale yaptı. Kırıkkale merkezde bütün kırmızı ışıklara da sistem kurdular. Bu sistemde kırmızı ışık ihlali, telefonla konuşma vb. vatandaşlar tespit edilecek. Yani Kırıkkale'de devlet para kazanmak için vatandaşına tuzak kuruyor. Belediye 21/b yöntemiyle ihaleye çıktı. 3 teklif usulü, 3 firma arasında ihale yapılıyor.”
‘ADRESE TESLİM VE ŞEFFAF DEĞİL’
“Burada da ihale normal değerinin çok üstünde gidiyor ve şeffaf bir ihale yapılmıyor. İhaleye çıkmadan ihalenin kime gideceği de belliydi zaten. Yani adrese teslim bir ihale oldu. Burada 21/b ihale usulüne şartları uymadı. Şartlar uymadığı için de belediye meclisinde bir soru önergesi verdim. Daha sonra da ihale komisyon başkanlığına itiraz ettim.”
‘İTİRAZIMA OLUMSUZ YANIT GELİRSE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM’
“Şimdi itirazıma verecekleri cevabı bekliyorum. Eğer itirazıma olumsuz bir yanıt gelirse konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağım.”