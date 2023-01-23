Samanyolu Haber /Gündem / Cumhur İttifakı'nda Arınç krizi bitmiyor: "FÜM - Fitne Üretim Merkezi" /23 Ocak 2023 16:10

Cumhur İttifakı'nda Arınç krizi bitmiyor: "FÜM - Fitne Üretim Merkezi"

AKP'nin kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ı bu sefer de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek hedef aldı. Çiçek yazısında, "Cumhur ittifakı içinde seveni yok ama kendini hala AK Partili olarak gösterip sürekli Cumhur ittifakı içinde fitne üretmeye çalışıyor" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Türkgün gazetesindeki başyazısında, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç için "Cumhur ittifakı içinde adeta Fitne Üretim Merkezi gibi, bol bol sinsilik peşinde" diyerek hedef aldı. 

Çiçek yazısında, "Seçim tarihi belirlenir belirlenmez yine onu ekrana sürdüler. Cumhur ittifakı içinde adeta FÜM (Fitne Üretim Merkezi) gibi… Cumhur ittifakı içinde seveni yok ama kendini hala AK Partili olarak gösterip sürekli Cumhur ittifakı içinde fitne üretmeye çalışıyor. Öyle bir sicil sahibi ki bırakın konuşmayı insan içine bile çıkmaması gerekiyor. Buraya kadar olan özet cümlem bile onun Bülent Arınç olduğunu anlamaya yetiyor değil mi? Beynini ve yüreğini okuyun kesinlikle “Cumhur ittifakı dağılsın, Cumhur ittifakı başarısız olsun” temennileri vücudunun tüm hücrelerini kaplamıştır" dedi.

Arınç, Habertürk’teki programda MHP’yi şöyle eleştirmişti: 

“AK Parti MHP’lileşmemeli dedim. Bunun aksini MHP için de söyledim; sen de AK Partileşme. Türkiye’nin milliyetçi partiye de ihtiyacı var. Milliyetçi olabilirsiniz ama Türkçü olmayacaksınız, çünkü karşı taraftakilere siz Kürtçüsünüz diyoruz. Bunları söylemek zorundayım. Biz aynileşmemeliyiz.”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Arınç'ın yaptığı açıklamalarla Cumhur İttifakı'nı sabot ettiğini söylemişti. Yalçın, Arınç'a "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir yandan destek veriyor gibi görünürken, diğer yandan Cumhur İttifakının tutarlı ortağı MHP'ye saldırarak bozgunculuk yapıyor" demişti.
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