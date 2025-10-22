Cumhur İttifak'ında çatlak: AKP'ye MHP'den itiraz geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, AKP tarafından geçen cuma günü Meclis’e sunulan 36 maddelik “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ele alındı.



Toplantıda, Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’den dikkat çeken bir itiraz geldi.



MHP’Lİ KALAYCI: “MADDELER GEREKÇEYİ TAŞIMIYOR”



MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, söz konusu düzenlemenin gerekçesini hatırlatarak, vergi adaletinin güçlendirilmesi ve kayıt dışılıkla mücadelenin amaçlandığını söyledi. Ancak Kalaycı, teklifin içeriğinin bu hedefleri karşılamadığını belirtti:



“Bu kanun teklifinin gerekçesine bakınca, vergi adaletinin güçlendirilmesi, vergi dışında kalan alanların kapsama alınması, kayıt dışılıkla mücadele edilmesi, gerçekten gerekçe güzel ama maddeler bunu taşıyor mu? Bana göre taşımıyor. Çünkü yapılan düzenlemelere baktığımızda, prim oranlarında ve bazı vergilerde artış getiriyoruz. Bunu vergi adaletinin sağlandığı bir düzenleme olarak görmek gerçekten mümkün değil.”



“VERGİ SİSTEMİNDE REFORM YAPMAK ZORUNDAYIZ”



Kalaycı, Türkiye’de herkesin mali gücüne göre vergi ödediği adil bir sistemin kurulması gerektiğini ifade etti. Bu doğrultuda, reformist adımların atılmasının zorunlu olduğunu dile getirdi:



“Vergi adaletini de sağlayacak, herkesin mali gücüne göre vergi ödediği bir vergi sistemini oluşturmak mecburiyetindeyiz. Bu konuda gerekli reformist adımları atmak zorundayız.”



“MÜKELLEFLER VERGİ VE PRİM BORÇLARINI ÖDEYEMİYOR”



MHP’li Kalaycı, sıkılaşma politikalarının vatandaş üzerinde yarattığı ekonomik baskıya da dikkat çekti. Esnafın, işverenlerin ve çiftçilerin finansman yükü altında kaldığını belirten Kalaycı, borç yapılandırmasına yönelik taleplerin arttığını ifade etti:



“Milliyetçi Hareket Partisi olarak toplumdan bize gelen taleplerde öncelikle vergi ve sigorta primi borçlarının yapılandırılması isteniyor. Bu sıkılaşma politikalarının etkisiyle gerçekten mükellefler, işverenler, esnafımız, çiftçimiz yani finansman ve faiz yükü olması hasebiyle vergi ve prim borçlarını ödemekte zorlanıyorlar.”