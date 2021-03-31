Cumhur İttifakı'nda çatlak: 'Baskıyla oy kullandırdılar, başkanlık hakkım gasp edildi'

Konya'da Cumhur İttifakı ortakları AKP ile BBP arasından seçim yarışı krize yol açtı. BBP'li Belediye Başkan adayı Ali Ergün, "Başkanlık hakkım gasp edildi, dava açacağım" dedi.
Konya’nın Yunak İlçesi’nde, istifa eden AKP’li Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan’ın yerine dün meclis üyeleri arasında 4 tur süren seçim yapıldı.
Demirhan, sağlık nedenlerinden ötürü istifa etmişti. Seçimde AKP'li Ali Konak ile Büyük Birlik Partisi'nden Ali Ergün yarıştı. İlk ve ikinci turda Ergün 8, Konak 7 oy aldı. Üçüncü turda Ergün oyunu korurken, Konak'ın oyu 6'ya düştü.
Ergün'ün itirazına rağmen salt çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle dördüncü tura geçildi. Ergün'ün oyu dörde düşerken, Konak 11 oy aldı. Seçimi AKP’li Konak kazandı.
‘PUSULALARI KENDİ ADAMLARININ CEBİNE KOYDULAR’
Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuşan BBP'li Ergün “Üçüncü turdan sonra ara verip yan binadaki ilçe teşkilatına gittiler. Pusulaları kendi adamlarının cebine koydular” ifadelerini kullandı.
‘BAŞKANLIK HAKKIM GASP EDİLDİ’
“Böylece baskıyla oy kullandırdılar” diyen Ergün, “Başkanlık hakkım gasp edildi dava açacağım” açıklaması yaptı.