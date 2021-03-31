Samanyolu Haber /Gündem / Cumhur İttifakı'nda çatlak: 'Baskıyla oy kullandırdılar, başkanlık hakkım gasp edildi' /31 Mart 2021 11:41

Cumhur İttifakı'nda çatlak: 'Baskıyla oy kullandırdılar, başkanlık hakkım gasp edildi'

‘Pusulaları kendi adamlarının cebine koydular. Böylece baskıyla oy kullandırdılar. Başkanlık hakkım gasp edildi, dava açacağım.’

SHABER3.COM

Konya'da Cumhur İttifakı ortakları AKP ile BBP arasından seçim yarışı krize yol açtı. BBP'li Belediye Başkan adayı Ali Ergün, "Başkanlık hakkım gasp edildi, dava açacağım" dedi.  

Konya’nın Yunak İlçesi’nde, istifa eden AKP’li Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan’ın yerine dün meclis üyeleri arasında 4 tur süren seçim yapıldı.

Demirhan, sağlık nedenlerinden ötürü istifa etmişti. Seçimde AKP'li Ali Konak ile Büyük Birlik Partisi'nden Ali Ergün yarıştı. İlk ve ikinci turda Ergün 8, Konak 7 oy aldı. Üçüncü turda Ergün oyunu korurken, Konak'ın oyu 6'ya düştü.

Ergün'ün itirazına rağmen salt çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle dördüncü tura geçildi. Ergün'ün oyu dörde düşerken, Konak 11 oy aldı. Seçimi AKP’li Konak kazandı.

‘PUSULALARI KENDİ ADAMLARININ CEBİNE KOYDULAR’

Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuşan BBP'li Ergün “Üçüncü turdan sonra ara verip yan binadaki ilçe teşkilatına gittiler. Pusulaları kendi adamlarının cebine koydular” ifadelerini kullandı.

‘BAŞKANLIK HAKKIM GASP EDİLDİ’

“Böylece baskıyla oy kullandırdılar” diyen Ergün, “Başkanlık hakkım gasp edildi dava açacağım” açıklaması yaptı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cumhur İttifakı'nda çatlak: 'Baskıyla oy kullandırdılar,... Sonraki Haber >>

Gezi Parkı’nın devredildiği vakfa ait mülkün son halini paylaştı

Gezi Parkı’nın devredildiği vakfa ait mülkün son halini paylaştı

Ronaldo’nun pazubandı hayır işine gitti

Ronaldo’nun pazubandı hayır işine gitti

3 nükleer denizaltı buzun altından aynı anda yüzeye çıktı

3 nükleer denizaltı buzun altından aynı anda yüzeye çıktı

Küçük bir yanlış felakete sebep oldu

Küçük bir yanlış felakete sebep oldu

Kamyondan düşen lastik sürprizi

Kamyondan düşen lastik sürprizi

Gelecek Partisi'nden vinç altında can veren KHK'lı Mustafa Çamaş paylaşımı

Gelecek Partisi'nden vinç altında can veren KHK'lı Mustafa Çamaş paylaşımı

AKP'ye 'Ramazan' eleştirisi

AKP'ye 'Ramazan' eleştirisi

Tepki toplayan görüntüler; turşu tankına böyle girdi, dans etti

Tepki toplayan görüntüler; turşu tankına böyle girdi, dans etti

Trump'tan düğün baskını: Beni özlemediniz mi?

Trump'tan düğün baskını: Beni özlemediniz mi?

AKP'de yeni Ayvatoğlu vakası

AKP'de yeni Ayvatoğlu vakası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:58:23