Cumhur İttifakı'nda Erdoğan'a oy vermeyeceklerin sayısı arttı

Konsensus Araştırma Şirketi sahibi ve Genel Müdürü Murat Sarı, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine iki aydan az bir süre kalmışken son durumla ilgili gözlemlerini Sözcü yazarı Ruhat Mengi'ye anlattı.



1989'dan bu yana siyasal araştırmalar yapan biri olarak bu seçimin ikinci tura kalmayacağını düşündüğünü söyleyen Sarı, "İspatla' derseniz ispatlayamam ama çok '2'inci tura kalacak' gibi bir hava yok ortada. Oyları birbirine çok yakın, 2 taraf da birinci turda bitmesi için elinden geleni yapacak ve biri geçecek" dedi.



Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilip çekilmemesinin durumu değiştirmeyeceğini ifade eden Sarı, Cumhur İttifakı için de şu uyarıyı yaptı:



"AK Parti+ MHP yüzde 53.6 alıyor, adayı Tayyip Erdoğan bunun 2 puan altında, bu ne demek? İttifak seçmeninin bir kesimi Erdoğan'a oy vermiyor, bu seçimde bu oran daha da arttı diye düşünüyorum. MHP'ye, Yeniden Refah'a oy verecek ama Erdoğan'a vermeyecek bir kitle var, bu çok göz ardı ediliyor."



'MHP İÇİNDE ERDOĞAN'A, MİLLET İTTİFAKI İÇİNDE KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEK İSTEMEYEN BİR KİTLE VAR'



Sarı, İnce'nin aday olmasının muhalefeti ve Cumhur İttifakı'nı nasıl etkilediğine dair soru üzerine şöyle konuştu:



"MHP'nin içerisinde Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek istemeyen bir kesim var. İşte o kesim Muharrem İnce'ye yöneldi ve aynı şekilde Millet İttifakı içerisinde İYİ Parti, Saadet Partisi ve diğer partilerde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermek istemeyen bir kitle var, o kitle de yine Muharrem İnce'ye yönelmiş vaziyette, bu 100 bin imzayı geçtikten sonra olan durumu anlatıyorum. Dolayısıyla, çok büyük bir patlama yok ama önemli bir çıkış gösterdiğini söyleyebilirim Muharrem İnce'nin."



Sarı, Muharrem İnce'nin "yüzde 30'ları alacağım" söyleminin söz konusu olmadığını belirterek, "Ama tek bir taraftan almıyor. Bu ne kadar ilerler, onu bilemiyorum tabii, önümüzde yapacağımız anketler bize gösterecek. Bundan sonraki ilerlemesi acaba muhalefet partilerinden çıkacak oylarla mı, yoksa iktidar kanadından çıkacak oylarla mı olur? Anketlerden çıkan sonuçlara göre her iki taraftan, bunlar çok yüksek oran da değil. Fakat Muharrem İnce'nin bugün en azından bizim anketlerimizde görünen oylarının içerisinde bunlar da var ve iktidardan gelecek oylarla muhalefetten gelecek oyların sayısı neredeyse eşit" diye konuştu.



'SEÇİM İKİNCİ TURA KALMAYACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR'



Sarı seçimlerin ikinci tuta kalma ihtimaliyle ilgili şu değerlendirme ve öngörülerde bulundu:



"Şimdi, oylar bölünüyorsa her iki taraf için de bölünüyor ve şu riski getiriyor; Meclis seçimine bakacaklar, Meclis 2 turlu değil, seçim ikinci tura kalırsa seçmen hangi parti ne kadar oy almış, kim iktidarı ele geçirmiş ona bakacak.



Yaptığımız araştırmalar gösterdi ki; iki partiden hangisi Meclis çoğunluğunu almışsa o ittifakın adayına yüzde 5'ler civarında oy eklenecek, bu da seçimin sonucunu etkileyecek. Bu kim olur, ne olur bugünden söylemek, ikinci turu tahmin etmek öyle kolay bir şey değil işin açıkçası.



Ama ben 1989'dan bu yana siyasal araştırma yapan biriyim, 33 senelik bir araştırmacı olarak şunu çok net söyleyebilirim ki bu seçim 2'inci tura kalmayacak gibi gözüküyor. 'İspatla' derseniz ispatlayamam ama çok '2'inci tura kalacak' gibi bir hava yok ortada. Oyları birbirine çok yakın, 2 taraf da birinci turda bitmesi için elinden geleni yapacak ve biri geçecek."



'ANKETLERİMİZDE ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU'NUN OYLARI EŞİT ÇIKIYOR'



"Şu an yaptığımız anketlerde çok net bir şey çıkmıyor, Erdoğan'ın ve Kılıçdaroğlu'nun oy potansiyelleri eşit çıkıyor" diyen Sarı, "Kılıçdaroğlu'nun oylarında artış var ama Erdoğan'ın oyları öyle çok fazla düşmedi. Tabii bir aşağıya düşüş var ama kamuoyunda düşünüldüğü kadar yok. Deprem oldu, ekonomi kötü, pandemide çok kötü bir yönetim gösterdi, pek çok neden sıralayabiliriz ama benim anketlerimde gözüken bu" ifadesini kullandı.



'CUMHUR İTTİFAKI'NDA ERDOĞAN'A OY VERMEYECEKLERİN SAYISI ARTTI'



Sarı, sözlerinin devamında seçimlere yönelik şu değerlendirmeleri yaptı:



"Kemal Kılıçdaroğlu şu anda iktidar partisi seçmeninden oy alarak bu oranlara çıkmış vaziyette. Bir önceki seçime baktığımız zaman söylediklerimi doğrulayan çok şey var; Ak Parti+ MHP yüzde 53.6 alıyor, adayı Tayyip Erdoğan bunun 2 puan altında, bu ne demek? İttifak seçmeninin bir kesimi Erdoğan'a oy vermiyor, bu seçimde bu oran daha da arttı diye düşünüyorum. MHP'ye, Yeniden Refah'a oy verecek ama Erdoğan'a vermeyecek bir kitle var, bu çok göz ardı ediliyor.



Yapılan anketlere bakıyorum, çoğunda Erdoğan'ın ittifakın üzerinde oy aldığı gözüküyor. Ben bunun böyle olabileceğini düşünmüyorum, hiçbir ittifak adayının kendi ittifakının üzerinde oy alabileceğini düşünmüyorum işin açıkçası. Çünkü iki tarafın adaylarına da kendi ittifakının içinde ona oy vermek istemeyen seçmen de var, o yüzden ikisi de İttifaklarının aldığı oyların altında oy alacaklardır."