Cumhur İttifakı'nda EYT çatlağı

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bugünkü çıkışından sonra emeklilikle yaşa takılanlarla (EYT) ilgili konu yeniden gündeme geldi. AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında şu anda EYT ile ilgili bir çalışmaları olmadığını söyledi. Devlet Bahçeli ise sabahki konuşmasında sorunun çözülmesini istemişti.







Konuyla ilgili bir soru üzerine Özkan, “EYT’de özellikle vatandaşlarımızın hak ettiği emeklilik standartlarına ulaşabilmeleri için doğru düzenlemeleri koruyacağımızı ifade ettik. Olması gereken emeklilik denklemini hayata geçirmek. Milletimiz için, emeklilerimiz için üzerinde durduğumuz bir düzenlemedir. Yaşı önemsiyoruz. Şu anda böyle bir çalışmamız bulunmamaktadır.” ifadelerini kullandı.







BAHÇELİ, ‘BU SORUN ORTADAN KALDIRILACAK’ DEMİŞTİ







MHP lideri Devlet Bahçeli ise bugünkü grup toplantısında, “Bütçe imkanları doğrultusunda, kademeli geçişle birlikte EYT sorunu Meclis’te görüşülecek bu sorun ortadan kaldırılacaktır.” demişti.