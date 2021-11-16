Samanyolu Haber /Gündem / Cumhur İttifakı'nda EYT çatlağı /16 Kasım 2021 18:20

Cumhur İttifakı'nda EYT çatlağı

EYT tartışmalarında Cumhur İttifakı anlaşamadı. MHP lideri Devlet Bahçeli, problemin Meclis'te uzlaşmayla çözülmesi önerisini yapmıştı. AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise Bahçeli'ye cevap vererek EYT'nin AKP gündeminde olmadığını açıkladı.

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MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bugünkü çıkışından sonra emeklilikle yaşa takılanlarla (EYT) ilgili konu yeniden gündeme geldi. AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında şu anda EYT ile ilgili bir çalışmaları olmadığını söyledi. Devlet Bahçeli ise sabahki konuşmasında sorunun çözülmesini istemişti. 

Konuyla ilgili bir soru üzerine Özkan, “EYT’de özellikle vatandaşlarımızın hak ettiği emeklilik standartlarına ulaşabilmeleri için doğru düzenlemeleri koruyacağımızı ifade ettik. Olması gereken emeklilik denklemini hayata geçirmek. Milletimiz için, emeklilerimiz için üzerinde durduğumuz bir düzenlemedir. Yaşı önemsiyoruz. Şu anda böyle bir çalışmamız bulunmamaktadır.” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ, ‘BU SORUN ORTADAN KALDIRILACAK’ DEMİŞTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli ise bugünkü grup toplantısında, “Bütçe imkanları doğrultusunda, kademeli geçişle birlikte EYT sorunu Meclis’te görüşülecek bu sorun ortadan kaldırılacaktır.” demişti.
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