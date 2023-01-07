Cumhur İttifakı'nda genişleme hazırlığı: HÜDA PAR

"AK Parti ile seçimi konuşuyoruz"





DW Türkçe'ye konuşan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan da henüz kesinleşen bir durumun olmadığını ifade etti. Aslan, "Seçim başlığını AK Parti ile konuşuyoruz. Sonuç itibariyle tüm başlıkları konuşuyoruz. Nasıl bir sonuç çıkacak genel başkanımız açıklama yapacaktır" dedi.

Altan Tan: Kulislerde siyasi af konuşuluyor









HÜDA PAR, 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı destekledi. Milletvekili seçimlerinde ise kendi parti logosuyla seçime girse de bazı yerlerde bağımsız aday çıkardı. Diyarbakır'da şu an genel başkan olan Zekeriya Yapıcıoğlu'nu, Batman'da ise dönemin GİK üyesi Aydın Gök'ü bağımsız aday olarak destekledi. Yapıcıoğlu Diyarbakır’da 35 bin 231 oy ile yüzde 4,13 oy aldı. Batman'da da Gök 15 bin 998 oy ile yüzde 5,6 oya sahip oldu. Parti Bingöl'de de yüzde 4.4 oy aldı. Partinin bu üç il dışında Mardin, Muş, Şırnak ve Şanlıurfa'da etkinliği bulunurken 2018 yılı toplam oyu ise 200 bin civarında.

Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için takvim giderek daralıyor. Seçim takviminin netleşmesinin ardından ittifakların da şekillenmesi bekleniyor. DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem 13 Aralık hem de 29 Aralık 2022 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmelerde de Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) ile ittifakın genişletilmesi konusunu ele alındı.DW'den Kıvanç El'ingöre, Cumhur İttifakı'ndaki uzlaşmanın ardından da HÜDA PAR ile görüşmeler başladı. Partinin Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Perşembe günü akşam saatlerinde AKP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP kurmayları ile bir araya gelerek seçim işbirliğini ve muhtemel ittifakı görüştü. Yapıcıoğlu, partiden ayrılırken yaptığı açıklamada "Görüşmelerimiz sürecek. Biraz daha sabretmeniz gerekecek. Konular netleşince, mevzular inşallah sizler aracılığıyla kamuoyuyla da paylaşılacaktır. Birkaç başlığımız vardı. Evet, konuştuk. Seçimler de bu başlıklardan bir tanesiydi" dedi."'Teklif gelirse ittifakın içerisinde yer alabiliriz' demiştiniz" açıklamasının hatırlatılması üzerine de Yapıcıoğu, birden fazla teklifin bulunduğunu belirterek sözlerini "Seçim tarihi netleşince kuvvetli ihtimal bizim de kararımız netleşir. O zaman paylaşırız" şeklinde sürdürdü.Ancak HÜDA PAR'ın cumhurbaşkanlığı seçiminde 2018'de olduğu gibi Erdoğan'ı desteklemesine kesin gözüyle bakılıyor.HÜDA PAR'ın parti logosuyla seçime girmeyip AKP listelerinden Diyarbakır ve Batman illerinde iki ya da üç ismi aday göstermesi bekleniyor. Ancak işbirliğinin detaylarına dair henüz netlik yok.Yazar ve Diyarbakır eski Milletvekili Altan Tan da DW Türkçe'ye AKP-HÜDA PAR işbirliğini değerlendirdi. Tan, "Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde de HÜDA PAR, Tayyip Erdoğan ı destekledi. Sürpriz, beklenilmeyen bir durum değil, belli noktalarda aynı düşünüyorlar. Bundan önce beraberlikleri vardı. O camianın çıkıp karşı tarafa CHP'ye destek vermesi beklenilmiyordu" görüşünü dile getirdi.HÜDA PAR ile AKP yakınlaşmasının bölgedeki dengeleri etkileyeceğini söyleyen Altan Tan, "Kürt seçmen açısından burada AK Parti'nin yapacakları ve yapmayı planladıkları önemli. Kulislerde bir çok şey önemli şey konuşuluyor, biri siyasi af. Ceza indirimi, infaz indirimi, cezaevlerinin yarısının boşaltılması gibi iddialar var. Bu durumdan Kürt siyasal mahkumlar istifade edecekler" tahmininde bulundu.AKP'ye yakın iki gazetecinin, Mehmet Barlas ile Abdülkadir Selvi'nin son dönemdeki yazılarına atıf yapan Altan Tan, "HDP'nin kapatılma sürecinin seçim sonrasına bırakılması gerektiğini ifade ediyorlar. İktidar ile görüşmelerin olduğunu ima edenler var. Kürt seçmen açısından HÜDA PAR ile AK Parti yakınlaşması yeni bir şey değil, ancak bundan sonrası için atılacak adımlar Kürt seçmen ile ilişkileri belirler. Olacaklar durumu değiştirebilir. Hakikaten denildiği gibi HDP ile dolaylı bir müzakere var ise kapatılma davası ile ilgili Kürt sorunu ile ilgili siyasal bazı hamleler yapılacaksa bunları etkileri tartışılabilir" şeklinde konuştu.HÜDA PAR'ın örgütlü bir siyasal yapı olduğunu kaydeden Tan, "İttifakı deklare ettiği vakit her iki partide zorlanmaz. Diğer Kürt seçmenin, HDP'li seçmenin etkilenmesi nasıl olur diğer adımlara bağlı, aynı şekilde muhafazakâr seçmenin etkilenmesi için de bundan sonraki gelişmeler önemlidir, sadece HÜDAPAR ile işbirliği AK Parti ile Kürt seçmen ilişkisini etkilemez" dedi.