Samanyolu Haber /Gündem / Cumhur İttifakı'nda 'HÜDA PAR' çatlağı: Perinçek'ten AKP ve MHP'ye tepki /13 Mart 2023 14:28

Cumhur İttifakı'nda 'HÜDA PAR' çatlağı: Perinçek'ten AKP ve MHP'ye tepki

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs'taki seçimler için HÜDA PAR'la temas kurmasını değerlendirdi.

Cumhur İttifakı'nda HÜDA PAR krizi

AKP ve MHP'nin en önemli ortağı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Erdoğan'ın yeni ittifak görüşmelerine tepkili.  TV100’de katıldığı canlı yayında Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleme kararını değerlendirdi.

 HÜDA PAR'la seçim ittifakı yapmayı "gaflet" olarak nitelendiren Perinçek, “Umarım AKP ve MHP bu gafletten geri döner. MHP’nin ne yaptığı çok şaşırtıcı. PKK’ya evet demekle HÜDA PAR’a evet demek arasında hiçbir fark yok" diyerek sert eleştiride bulundu. Perinçek, seçimde Cumhurbaşkanı adayı olduğunu da açıkladı.


“HÜDA PAR ile iş birliği cinayettir” diyen Doğu Perinçek, “MHP böyle bir şeye nasıl evet diyor çok şaşırtıcı. PKK’ya evet demek ve HÜDA-PAR’a evet demek arasında bir fark yok. Kendi kavgaları bölücülerini örtbas etmeye yaramaz. Bunlar bölücü örgütlerdir. Domuz bağlarıyla vatandaşlarımızı öldüren, Kürt vatandaşlarımıza en ağır işkenceler eden; millet derseniz millet düşmanı, vatan deseniz vatan düşmanı, devlet düşmanı” ifadelerini kullandı

HÜDA PAR sözcüsünden cevap 

Aynı programa konuk olan HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı ise, kısaca Perinçek’e cevap verdi.

Ramanlı, “HÜDA PAR gerçekten terör örgütü olsaydı bugün TV100 programlarında partimizle ilgili hezeyanlarını ifade eden genel başkandan da en azından bir çiçeği hak etmiş oldurduk. Bize de bir çiçek vermiş oldurdu” diye konuştu.
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