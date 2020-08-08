Cumhur İttifakı'nda Kayseri krizi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, memleketi Kayseri'de yayın yapan TV 1'de Cumhur İttifakı’ndaki ortakları MHP’nin Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy’dan müşteki olduğunu söylemişti.







Özhaseki, "Milletvekilleri arasında sıkıntı var mı? Evet var. Ara ara Baki Bey’in (Ersoy) tweetleri oluyor ya da benzer çıkışları oluyor.” demişti.





Özhaseki'nin akabinde AKP Kayseri İl Başkanı Çopuroğlu’nun programda kendisinin AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bağlı olduğunu, hiçbir milletvekiline bağlı olmadığını belirtmişti





Çopuroğlu, isim vermeden Özhaseki'yi eleştirerek, “Ben bostan korkuluğu değilim. Cumhurbaşkanımıza bağlıyım.” demişti.







"KİM EL UZATIRSA O ELİ KIRARIZ"





Cumhur İttifakı’nın Kayseri krizinin üzerinden bir ay geçerken MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Facebook hesabında AKP'yi hedef aldı.





Ersoy, "Herhangi bir kurum ya da kuruluşta nafakasını kazanmaya çalışan Ülküdaşlarımızın ekmeğine kim el uzatırsa o eli kırarız, bunu herkes böyle bilsin.” ifadelerini kullandı.