Cumhur İttifakı'nda 'Kızılay' çatlağı

Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na aktarılan 8 milyon doların yankıları sürmeye devam ediyor.Söz konusu bağışa ilişkin Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın "Vergiden kaçınma" açıklamalarına ise yeni bir tepki geldi. Skandal savunmaya ilişkin AKP sessizliğini korurken, Cumhur İttifakı ortağı MHP'den ilk çatlak ses çıktı.







MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı canlı yayında Kerem Kınık'ın tutuklanması çağrısında bulundu. Savcıları göreve davet eden Enginyurt, vatandaşın bağış ve hayırseverlik duygularının zedelendiğini ifade etti.



