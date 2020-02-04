Samanyolu Haber /Gündem / Cumhur İttifakı'nda 'Kızılay' çatlağı /04 Şubat 2020 19:56

Cumhur İttifakı'nda 'Kızılay' çatlağı

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın tutuklanması gerektiğini ifade etti. Katıldığı canlı yayında "İnsanların hayırseverlik duyguları zedelenecek" diyen Enginyurt, savcılara çağrıda bulunarak "soruşturma açılmalı" dedi.

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Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na aktarılan 8 milyon doların yankıları sürmeye devam ediyor.Söz konusu bağışa ilişkin Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın "Vergiden kaçınma" açıklamalarına ise yeni bir tepki geldi. Skandal savunmaya ilişkin AKP sessizliğini korurken, Cumhur İttifakı ortağı MHP'den ilk çatlak ses çıktı.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı canlı yayında Kerem Kınık'ın tutuklanması çağrısında bulundu. Savcıları göreve davet eden Enginyurt, vatandaşın bağış ve hayırseverlik duygularının zedelendiğini ifade etti. 

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