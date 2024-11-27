Samanyolu Haber /Gündem / Cumhur İttifakı'nda Öcalan çatlağı /27 Kasım 2024 15:28

Cumhur İttifakı'nda Öcalan çatlağı

MHP lideri Bahçeli'nin "Öcalan ile DEM Parti görüşsün, temas gecikmesin" çağrısına Erdoğan, "Bahçeli'nin çağrısı cesurcaydı" diyerek destek verdi. BBP ise bu çağrılara tepki gösterdi.

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısı düzenledi. Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün grup toplantısındaki açıklamalarına ilişkin bir soru üzerine, "Biz aynı yılanlara aynı deliklerden bir kez daha ısırılmayalım, teröristle, terörle, amansız, kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürelim diyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Yurttaki dağlarda, ovalarda terörist kalmadı" diyen Destici, "Ne var bugün, terör örgütü, neyle mücadele ediyoruz karşımızda, belediyeler de var, Meclis'te var, basın da var, başka noktalar da var. 'Terörle ve teröristle müzakere değil, mücadele' diyoruz ve mücadeleye de aralıksız devam edilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
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