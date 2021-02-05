Samanyolu Haber /Gündem / Cumhur İttifakı'nda, Perinçek çatlağı! Boğaziçi olaylarını savundu /05 Şubat 2021 14:43

Cumhur İttifakı'nda, Perinçek çatlağı! Boğaziçi olaylarını savundu

Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı Vatan Partisi'nin Genel Başkanı Perinçek, Boğaziçi Üniversitesi olaylarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Vatan Partisi'nin Genel Başkanı Perinçek, Boğaziçi Üniversitesi olaylarına ilişkin çok konuşulacak değerlendirmelerde bulundu.

"REKTÖR ATANMASINA KARŞI EYLEMLER HAKLI"
Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı Vatan Partisi'nin Genel Başkanı Perinçek, Boğaziçi Üniversitesinde rektörlüğe atanan Melih Bulu nedeniyle çıkan protestolara ilişkin, "Üniversiteler rektörünü kendisi seçmelidir. Köklü çözüm budur. Ama Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasına karşı eylemler de haklı" görüşünü savundu.

Ulusal Kanal Ana Haber’e bağlanan Perinçek'in Cumhur İttifakı'nda sarsıntıya neden olacak açıklamaları şu şekilde;

“Biz Vatan Partisi olarak görüşlerimizi açıkladık. Üniversiteler rektörünü kendisi seçmelidir. Köklü çözüm budur. Ama Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasına karşı eylemler de haklı, kahrolsun polis dememek şartıyla. Orada da maalesef sahte solcu, terörist bazılarının olaya girdiklerini gördük, onları bir kenara atıyoruz. Öğrenci kitlesi ve öğretim üyelerinin “rektörümüzü kendimiz tayin edelim” şeklindeki eylemleri olabilir ama görüyoruz ki başka güçler, Atlantik güçleri de olaya balıklama dalıyorlar ve planlarını uygulamaya uğraşıyorlar.”
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