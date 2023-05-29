Samanyolu Haber /Politika / Cumhur İttifakı'nda 'saray sevdası' kriz çıkardı /29 Mayıs 2023 20:21

Cumhur İttifakı'nda 'saray sevdası' kriz çıkardı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Saray’da balkon konuşması yaptığı sırada ittifak ortaklarını sahneye çıkarmış birlikte poz vermişti. Bu görüntülerin paylaşımı sonrasında Cumhur İttifakı'nda kriz çıktı.

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Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi önde bitiren AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saray’da balkon konuşması yaptı. Erdoğan balkon konuşması sonrasında Cumhur İttifakı‘nın ortaklarını da sahneye çağırdı.
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan Saray’da yaptığı balkon konuşması sonrasında Cumhur İttifakı liderlerini de sahneye davet etti. Liderlerin haricinde Sinan Oğan’ın da davet edildiği sahneye HÜDA PAR, MHP, BBP, DSP, Yeniden Refah Partisi liderleri tek tek sahneye gelip el ele tutuştu.

GENÇLİK KOLLARININ PAYLAŞIMI KRİZ ÇIKARDI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın Saray’da sahneye davet edildiği anları paylaşan YRP Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner “Milli Görüş Lideri 5 yıl sonra devralacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ” ifadelerini kullandı. Melih Güner’e AKP’liler sosyal medyada tepki yağdırdı.
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