Cumhur İttifakı'nda şok etkisi yaptı: Erbakan neden ret kararı verdi?

AKP, Cumhur İttifakı’nı genişletmek üzere Yeniden Refah Partisi ile HÜDA PAR ile görüşmeler yürütüyordu. Yeniden Refah Partisi’nin, Cumhur İttifakı’na katılacağına “kesin gözüyle” bakılırken, Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre iki parti arasındaki uzlaşmazlık önceki gün AKP’li eski bakan ile Yeniden Refah Partisi’nin genel başkanı Fatih Erbakan’ın yaptığı görüşme sonrası yaşandı.







Görüşmede, her iki parti arasında “liste ve amblem krizinin yaşandığı” ifade edildi.







Erbakan’ın, AKP’li isme “Eğer, AKP, Yeniden Refah Partisi’ni bu seçimlerde yanında görmeyi arzu ediyorsa, biz de Cumhur İttifakı’nın diğer bileşenleri gibi seçimlere kendi partimizin amblemi ve aday listeleriyle katılmalıyız” önerisini getirdiği belirtildi.





SİYASİ GÜÇ

Bunun üzerine AKP’li eski bakanın “Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girmesi halinde, milletvekili çıkaramayabilir. Partinizin göstereceği isimler AKP listelerinden milletvekili adayı olarak seçimlere girmeli” önerisini getirdiği ifade edildi. Bu öneriye de Erbakan’ın karşı çıktığı ifade edildi.





Görüşmelerden sonra Fatih Erbakan partisinin seçimlere çok ciddi, belirleyici bir siyasi güç olarak girdiğini söyledi. Erbakan, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Yeniden Refah Partimizin cumhurbaşkanı adayı olarak YSK’ye başvurumu yapacağım” dedi.