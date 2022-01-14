Cumhur İttifakı'ndan Gelecek Partisi'ne davet iddiası

KRT TV’de Çiğdem Akdemir'in sunduğu Söz Meclisi programında Özdağ, anayasanın ilişkili maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için erken seçim olması gerektiğini belirtti.
"AKP DIŞINDAN ÖNEMLİ BİR KİŞİ"
Özdağ, AKP dışından üst düzey bir isim tarafından görüşmek üzere davet aldığını ve davet edilen yerde görüşmeye katıldığını söyledi. Özdağ, görüşmede Gelecek Partisi'ne Cumhur İttifakı ile bir olma yönünde mesaj verildiğini dile getirdi.
Söz konusu mesajın Erdoğan'ın talimatıyla gönderildiğini öne süren Özdağ, kendisinin ve partisinin bu yöndeki girişimlere kapalı olduğunu ifade ettiğini söyledi.