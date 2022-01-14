Samanyolu Haber /Politika / Cumhur İttifakı'ndan Gelecek Partisi'ne davet iddiası /14 Ocak 2022 22:59

Cumhur İttifakı'ndan Gelecek Partisi'ne davet iddiası

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Cumhur İttifakı cephesinden partileri için ittifaka katılma daveti geldiğini iddia etti.

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Evrensel'de yer alan habere göre Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Özdağ, yaklaşan seçimler dolayısıyla Cumhur İttifakı'nda yeni arayışların ortaya çıktığını ifade ederek, çeşitli muhalefet partilerinin Cumhur İttifakı'na davet edilmesine yönelik girişimlerin olduğunu söyledi.

KRT TV’de Çiğdem Akdemir'in sunduğu Söz Meclisi programında Özdağ, anayasanın ilişkili maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için erken seçim olması gerektiğini belirtti.

"AKP DIŞINDAN ÖNEMLİ BİR KİŞİ"

Özdağ, AKP dışından üst düzey bir isim tarafından görüşmek üzere davet aldığını ve davet edilen yerde görüşmeye katıldığını söyledi. Özdağ, görüşmede Gelecek Partisi'ne Cumhur İttifakı ile bir olma yönünde mesaj verildiğini dile getirdi.

Söz konusu mesajın Erdoğan'ın talimatıyla gönderildiğini öne süren Özdağ, kendisinin ve partisinin bu yöndeki girişimlere kapalı olduğunu ifade ettiğini söyledi.
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