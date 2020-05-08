Samanyolu Haber /Politika / Cumhur İttifakı'ndan Mansur Yavaş'a veto /08 Mayıs 2020 22:45

Cumhur İttifakı'ndan Mansur Yavaş'a veto

Ankara Büyükşehir Belediye Başlanı Mansur Yavaş’ın “ASKİ’nin acil olarak değiştirilmesi gereken boruları için borçlanma talebi”, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin olağanüstü toplantısında görüşülen Başkan Mansur Yavaş’ın “ASKİ’nin acil olarak değiştirilmesi gereken boruları için borçlanma talebi”, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Aynı teklif, kasım ayı toplantısında da “ileri tarihte görüşmesi istenerek” reddedilmişti. Yavaş, “İnsanlar daha ne kadar zehirli su içmek zorunda kalacak? Biz fanteziye para harcamıyoruz, halkın sağlığı için bu parayı harcamak istiyoruz” sözleriyle karara tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş başkanlığında Koronavirüs salgını ve altyapı çalışmaları için gerekli kaynak kullanımı gündemiyle olağanüstü toplandı.

Mecliste, Koronavirüs salgını nedeniyle işleri duran dolmuş ve otobüs esnafına gelir desteği sağlanmasına, belediyeye ödenecek kiralarının ertelenmesine, salgın nedeniyle yardıma muhtaç kalan ailelere ayni ve yardım yapılmasına ve belediyenin talep karşısında ilgili kurumlara koruyucu malzeme yardımı yapılmasına karar verildi.

Yavaş'ın borçlanma yetkisine kısıtlama

Belediyenin, bütçesinin yüzde 10’unu geçmeyecek biçimde borçlanma kararını alması ve işlemlerin yürütülmesi için belediye başkanına yetki verilmesi maddesine ise, AKP ve MHP muhalefet etti. Yavaş’ın 750 milyon TL’yi bulabilecek borçlanma yetkisi, AKP ve MHP oylarıyla 100 milyon TL ile kısıtlandırıldı. Yavaş, “Sınırlandırma kanunen mümkün değil, herkes yasal hakkını arayacak. Bunun bir siyasi sorumluluğu var. Otobüslerde, bilboardlarda, televizyonlarda daha önceki yıllarda kredilerin nasıl faizlerle verildiğini ziyadesiyle göreceksiniz. Ankara halkı bizi yetkilendirmiş, Ankara’yı emanet etmiş. Halk, buna engel olan herkese mutlaka gerekli cevabı da verecektir” sözleriyle kısıtlamaya tepki gösterdi. Borçlanmanın yanı sıra, belediyenin borç ve kredilerinin düşük faizle yapılandırılması teklifi de, AKP ve MHP’nin muhalefetiyle, uzun süren tartışmalar sonucu kabul edildi. 
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