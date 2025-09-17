Cumhur ittifakını suçladı:‘Bize katıl’ şantajını kabul etmediği için tutuklandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’nde tutuklu CHP’lileri ziyareti etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu‘nun AKP ve MHP yöneticileri tarafından arandığını söyledi. Özel, “Yalova’da, Aydın’da işleyen sistem burada işlemedi. Hapis korkusundan partimi satmam başka bir partiye katılmam dedikten 23 saat sonra evinden aldılar.” ifadelerini kullandı.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Silivri’de Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklularla görüşmesi sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu.Özel’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle;“Bayrampaşa Belediye Başkanımıza 3 kez ve 1 MHP’li isim “AK Parti’ye katılırsan soruşturmadan kurtulursun” diye aradılar. Sayın Hasan Mutlu’yu perşembe günü bir MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı arıyor. Cep telefonu kayıtlarından bakabilirler. Cuma günü sabah AK Parti İstanbul İl Yardımcısı arıyor, “Seni yarın sabah alacaklar, bize katılırsan durdururuz.” diyorlar. Hasan bey bunu savcıya da söylüyor. Burası hukuk devleti mi?Yalova’da, Aydın’da işleyen sistem burada işlemedi. Hapis korkusundan partimi satmam başka bir partiye katılmam dedikten 23 saat sonra evinden alıyorlar. İddianame yazılmıyor. Daha malına mülküne çökmek istedikleri çok şirket ve belediyeler var. Seni de alırız seni de alırız…”