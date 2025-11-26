Samanyolu Haber /Gündem / Cumhur ittifakını üzecek araştırma yayınlandı /26 Kasım 2025 16:57

Cumhur ittifakını üzecek araştırma yayınlandı

AREA Araştırma’ya göre bugün seçim olsa CHP yüzde 24,8 ile birinci, AKP yüzde 23,6 ile ikinci parti konumunda; kararsızların oranı ise yüzde 23. “Terörsüz Türkiye” sürecini yurttaşların yüzde 60,2’si desteklerken, TBMM komisyonunun Öcalan’ı İmralı’da ziyaretine yüzde 65,7 oranında karşı çıkılıyor; CHP’nin heyete katılmama kararını yüzde 54,8 olumlu buluyor.

İBB’ye yönelik operasyonlarda İmamoğlu’na yöneltilen suçlamaları yurttaşların yüzde 52,6’sı “siyasi” görüyor; yüzde 82,1 ise yargılamanın TRT’de canlı yayınlanmasını istiyor.
CHP’nin olası cumhurbaşkanı adayı sorusunda Mansur Yavaş yüzde 37,4 ile açık ara ilk sırada yer alırken, onu Ekrem İmamoğlu yüzde 21,5, Özgür Özel ise yüzde 7,9 ile izliyor.

AREA Araştırma, kasım ayının “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması” raporu kapsamında yapılan anket sonuçlarını yayınladı. “Milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorularını yanıtlayan katılımcılar, yüzde 24,8 oy oranıyla CHP’yi birinci sıraya taşıdı. CHP’yi yüzde 23,6’lık oy oranıyla AKP takip etti.

AKP’nin ardından sırasıyla yüzde 6,2 ile DEM Parti, yüzde 5,5 ile İYİ Parti, yüzde 4,7 ile MHP, yüzde 3,9 ile Zafer Partisi, yüzde 3,1 ile Anahtar Parti, yüzde 2,5 ile ise Yeniden Refah Partisi (YRP) geldi. Ankette kararsızların yüzde 23’lük dilimi oluşturması da dikkat çekti.

Vatandaşlar sürece destek veriyor ama…

Cumhur İttifakı ile DEM Parti’nin ortaklaşa yürüttüğü “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin görüşleri sorulan yurttaşların yüzde 60,2’si süreci desteklediğini ifade etti. Yüzde 35,4’lük kesim ise sürece destek vermediğini belirtti. TBMM’de kurulan komisyonun terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmesine yönelik yapılan anketin sonuçları dikkat çekti. Yurttaşların yüzde 65,7’si İmralı kararını desteklemediğini aktardı. Katılımcıların yalnızca yüzde 27,5’i İmralı’ya gidilmesi gerektiğini söyledi. CHP’nin İmralı’ya giden heyete katılmama kararına yönelik sorulan sorunun yanıtında, yurttaşların yüzde 54,8’inin CHP’nin kararını olumlu bulduğu, yüzde 37,7’lik kesiminin ise karara katılmadığı görüldü.







 
