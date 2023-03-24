Cumhur İttifakı'nı zora sokan anket: Kılıçdaroğlu farkı açtı, MHP baraj altı

Aksoy Araştırma, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle ilgili yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı.





26 ilde 1537 kişi ile yapılan araştırmanın sonuçlarına Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki fark iki puan daha artarken AKP, mart ayının başına beri oylarını 1 puan yükseltti.







"Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Kemal Kılıçdaroğlu arasında hangisine oy verirsiniz?" sorusunda oy dağılımı şöyle oldu:





Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 56,8





Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43,2





"Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsin?" sorunda ise kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle oldu:





AKP: Yüzde 31,9





CHP: Yüzde 27,8





İYİ Parti: Yüzde 11,4





HDP: Yüzde 10,3





Diğer: Yüzde 9,7





MHP: Yüzde 6,9





Saadet Partisi: Yüzde 0,8





DEVA Partisi: Yüzde 0,6





Gelecek Partisi: Yüzde 0,6