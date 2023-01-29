Samanyolu Haber /Gündem / Cumhur İttifakı'nın bir kalesi daha düşüyor: Kayıp 10 puan /29 Ocak 2023 10:45

Cumhur İttifakı'nın bir kalesi daha düşüyor: Kayıp 10 puan

Nokta Araştırma'nın Kırşehir'de gerçekleştirdiği ankette Cumhur İttifakı'nda 10 puanlık gerileme yaşandığı görüldü.

SHABER3.COM

Nokta Araştırma'nın 16 Ocak - 25 Ocak tarihlerinde 2133 kişiyle yaptığı '2023 Kırşehir Genel Seçim Anketi'nin sonuçları yayınlandı. 

Bu ankete göre AKP, 2018 seçimlerinde  yüzde 41.2 oy almıştı. Kalesinde büyük düşüş yaşayan AKP'nin oy oranı yüzde 36.1 olarak tespit edildi. 

CHP'nin 2018 seçimlerindeki oyu yüzde 25.6 olarak kayıtlara geçmişti. Son ankette bu oran yüzde 27.6'ya yükseldi. 

Kayıp yaşayan bir diğer parti ise Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP. MHP, 2018 seçimlerinde  16.9 oy almıştı. Ankette bu oran yüzde 14.7'ye geriledi. 

İYİ Parti, 2018 seçimlerinde Kırşehir'de yüzde 10.1'lik oy oranına ulaşmıştı. Kırşehir'de küçük bir oy kaybı görülen İYİ Parti'nin oyu yüzde 9.5 oldu. 


HDP'nin oy oranında 2018 seçimlerine göre 0.6'lık düşüş görüldü ve yüzde 4.1'e geriledi. 

Diğer partilerin oy oranları şöyle:

DEVA Partisi
Yüzde 1.5 

HÜDA PAR
Yüzde 1.4 

Saadet Partisi
Yüzde 1

Yeniden Refah Partisi
Yüzde 1

Gelecek Partisi
Yüzde 0.8 

Millet Partisi
Yüzde 0.7

BBP
Yüzde 0.6

Türkiye Değişim Partisi
Yüzde 0.4

Vatan Partisi
Yüzde 0.2

Diğerleri
Yüzde 0.4
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