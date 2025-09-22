Cumhur ittifakının diğer ortağından da istifa haberi geldi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, başkanlık görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.

Görevine bağımsız devam edecek



Ekinci, istifasıyla ilgili "Son günlerde yaşanan gelişmelerin partime, camiama ve yıllardır yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına önemli bir karar almış bulunuyorum" dedi.



MHP'nin Genel Merkezi'nden de konuya ilişkin bir bilgilendirme yapıldı. Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz tarafından yapılan açıklamada, "Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, parti ilke ve politikalarımızla bağdaşmayan davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür" denildi.