Cumhur İttifakı'nın kalesinde anket: AKP eridi İYİ parti oyunu katladı

Hbs Araştırma şirketi 2bin 100 seçmenle Kayseri'de yapmış olduğu seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.







AKP'YE BÜYÜK ŞOK!

Anket sonucuna göre AK Parti'nin Kayseri'de oy oranı yüzde 33,6 olarak ölçüldü. AK Parti 2018 seçimlerinde Kayseri'de yüzde 50,6 oy aldı. Bu ankete göre AKP, kalesinde büyük kayıp yaşıyor.





Anket sonucuna göre Kayseri'de ikinci olan parti ise İYİ Parti oldu. Ankete göre İYİ Parti'nin Kayseri'deki oy oranı yüzde 23,6. 2018 seçimlerinde İYİ Parti, Kayseri'de yüzde 11 oy almıştı.





CHP'nin oy oranı ise anket araştırmasına göre yüzde 12,4 olarak ölçüldü. CHP 2018 seçimlerinde Kayseri'de yüzde 12,4 oy aldı.





ORTAK DA ERİDİ

MHP'nin oy oranı ise yüzde 10,1 olarak ölçüldü. MHP 2018 seçimlerinde Kayseri'de yüzde 21,5 oy aldı.





HDP'nin ildeki oy oranı yüzde 1,9 olarak ölçüldü. HDP 2018 seçimlerinde Kayseri'de yüzde 2,4 oy aldı.





Anket araştırmasına göre 'diğer' partilere oy vereceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 5,6 olarak ölçüldü. Hbs'nin araştırmasına göre 'kararsız' seçmen oranı ise yüzde 12,3.





Araştırma şirketinin yapmış olduğu ankete göre CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 36,5. 2018 seçimlerinde Millet İttifakı kentte yüzde 25,1 oy almıştı.





İTTİFAKTA OY KAYBI SÜRÜYOR

Araştırmaya göre MHP ve AK Parti'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 43,7 olarak ölçüldü. 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı kentte yüzde 72,1 oy aldı.