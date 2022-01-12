Cumhur İttifakı'nın kalesinde tepkiler yükseliyor: 'MHP'liyim ama..."

Türkiye yeni yıl sabahına zamlarla birlikte uyanırken vatandaşlar elektrik, doğalgaz, akaryakıt, taksi ücretleri gibi birçok temel konuda zamlarla karşı karşıya kaldı. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yayınladığı verilere göre verilere göre İstanbul'un yıllık enflasyonu yüzde 34'ü aştı. Cumhuriyet TV, AKP'nin kalesi olarak tabir edilen İstanbul Fatih'te yaşayan vatandaşlara ekonomik gelişmelerle ilgili neler düşündüklerini sordu.





"VERİLEN ZAMLAR YETERLİ DEĞİL"

Faturalardan şikayet eden bir vatandaş, “Para yok ki ödeyeyim” diyerek tepki gösterirken, “Mahvolduk” diyen vatandaşlar, “Verilen zamlar yeterli değil” diyerek asgari ücrete ve emekli maaşlarına yapılan zamları eleştirdi.





" MHP'LİYİM AMA..."

Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) desteklediğini belirten bir vatandaş, "Her şey meydanda. Ben MHP'liyim. Benim arabam 70 TL'ye doluyordu. Dün akşam 280 liralık yakıt aldım. Ben 79 yaşındayım. Böyle yoksulluk görmedim. 60 seneden beri böyle bir şey görmedim, görene de rastlamadım" ifadelerini kullandı.





Ekonomik krizin varlığını kabul etmeyenleri de eleştiren vatandaş, "Kedileri de biliyor ekonomik kriz olduğunu. Benim babam Dumlupınar'da, Sakarya'da, Çanakkale'de savaşmış. O günlerden bugünlere geldik. O günlerde bile bu kadar yokluk yokmuş. Başka diyecek bir şey yok. Bir günde iki kere, üç kere zam olmaz" açıklamasında bulundu.

