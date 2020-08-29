Samanyolu Haber /Gündem / Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü, Mansur Yavaş yükselişte /29 Ağustos 2020 14:51

Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü, Mansur Yavaş yükselişte

Area Araştırma'nın anketine göre "Muhalefetin ortak adayı kim olsa oy verirsiniz?" sorusunda Mansur Yavaş önde. Cumhur İtitfakı'nın oy oranı ise yüzde 53.7’den yüzde 48.8’e düştü

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Area Araştırma'nın Ağustos'ta yaptığı anket çalışmasına göre "Muhalefetin ortak adayı kim olsa oy verirsiniz?" sorusunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ilk sırada yer aldı.

Ankette Mansur Yavaş yüzde 42.5, Ekrem İmamoğlu yüzde 37.1, Meral Akşener yüzde 35.6, Muharrem İnce yüzde 22.3, Abdullah Gül yüzde 22.2 oy oranına ulaştı.

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CUMHUR İTTİFAKI'NIN OY ORANI DÜŞTÜ

Araştırmaya göre, Cumhur İtitfakı'nın oy oranı yüzde 53.7’den yüzde 48.8’e düştü. CHP'nin oy oranı yüzde 22.7.

MHP ve HDP seçim barajını aynı oy oranıyla geçiyor.

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'Türkiye’nin yönetim sistemi nasıl olmalı sorusuna? (kararsızlar dağıtıldığında); “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” diyenler yüzde 53.8 iken “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” diyenler yüzde 46.2’de kaldı.
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