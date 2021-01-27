Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 40'ın altına düştü, iki parti baraj altında kalıyor

MAK Araştırma Şirketi'nin son anketi, Cumhur İttifakı'nın oy oranındaki düşüşü gözler önüne serdi. İttifakın oy oranı bir önceki araştırmaya göre düşerek yüzde 40'ın altında kaldı.





MAK Araştırma şirketi, 'Ocak 2021 Türkiye Gündemi Araştırması' sonuçlarını yayımladı.





Araştırmanın 2850 kişi ile yüz yüze anket tekniği uygulanarak yapıldığı bildirildi.





Nicel araştırmaların saha uygulamalarının ise 14 Ocak – 26 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildiği ifade edildi.





MAK'ın anketinde katılımcılara 'Yarın genel seçim olsa (milletvekilliği seçimi) oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?' sorusu yöneltildi.





Katılımcıların yüzde 32.2'si AKP derken, yüzde 22.5'i ise CHP yanıtını verdi. İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 12.3 oldu.





Ankete göre, HDP ve MHP baraj altında kaldı. HDP'nin oy oranı yüzde 8 iken, MHP'nin oyu yüzde 7.7 oldu.





Gelecek Partisi yüzde 2.2 oy oranına sahip olurken, DEVA'nın oy oranı ise yüzde 2 oldu. Son günlerde ittifak tartışmalarıyla gündeme gelen Saadet Partisi'nin oy oranı ise yüzde 1.3.





'Cevap yok' diyenlerin oranı ise yüzde 10 oldu.













CUMHUR İTTİFAKI OY KAYBEDİYOR





MAK'ın "Aralık 2020 Türkiye Gündemi' anketinde AKP'nin oyu yüzde 33,3, MHP'nin oyu ise yüzde 7,8 olarak belirtilmişti.





İki partinin toplam oy oranı ise yüzde 41.1 olmuştu.





MAK'ın son anketinde Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 39,9 oldu. AKP ve MHP'nin oy oranları da düştü.













KARARSIZLARIN DAĞILIMI SONRASI





Kararsızların dağılımı ile birlikte partilerin oy oranı şöyle oldu:





AKP: Yüzde 35.6





CHP: Yüzde 24.9





İYİ Parti: Yüzde 13.6





HDP: Yüzde 8.9





MHP: Yüzde 8.5





Gelecek Partisi: Yüzde 2.5





DEVA Partisi: Yüzde 2.3





Saadet Partisi: Yüzde 1.6









Ankete göre, kararsızların dağılımı sonucunda HDP ve MHP yine baraj altında kaldı.





'ERKEN SEÇİM OLMALI' DİYENLERİN ORANI YÜZDE 49





'Size göre ülkede erken seçim gerekli midir?' sorusuna yüzde 49 oranında 'Evet, erken seçim olmalıdır' yanıtı verildi.





'Hayır, erken seçimin gerekli olduğunu düşünmüyorum' diyenlerin oranı yüzde 41 olurken, kararsız olanların oranı yüzde 10 oldu.









ÜLKENİN EN ÖNEMLİ SORUNU EKONOMİ





Katılımcılara, 'Size göre ülkenin en önemli ve en öncelikli sorunu nedir?' sorusu yöneltildi.





Ekonomik sorunlar (Hayat pahalılığı - işsizlik) yüzde 65 ile ilk sırada yer aldı. Ekonoik sorunları yüzde 13 ile 'Adalet ve sosyal sorunlar', yüzde 10 ile 'Pandemiye bağlı hasta olma endişesi, aşı vb. konular' ve yüzde 12 ile 'Diğerleri' takip etti.









BİDEN SONRASI TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ





Ankette katılımcılara Joe Biden sonrası ABD-Türkiye ilişkileri de soruldu.





'Size göre; Joe Biden sonrası Türkiye ABD ilişkileri nasıl gelişir' sorusuna yüzde 46 oranında 'Türkiye'nin aleyhine olumsuz gelişmeler olur' yanıtı verildi.





'Türkiye lehine olumlu gelişmeler olur' diyenlerin oranı yüzde 24 olurken, 'Türkiye için çok fark etmez' diyenler yüzde 19, kararsız olanlar yüzde 11 oldu.