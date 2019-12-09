Samanyolu Haber /Politika / Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı o isim mi olacak? /09 Aralık 2019 22:00

Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı o isim mi olacak?

AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oylarındaki düşüş nedeniyle üçüncü bir ortağa ihtiyaç duyduğu bir süredir kulislerde dillendiriliyor. Enver Aysever de son köşe yazısında Cumhur İttifakı'nın yeni ortağının Cem Uzan olabileceğini ileri sürdü.

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Oy kaybı yaşayan Cumhur İttifakı'nın AKP ve MHP dışında yeni bir ortağa ihtiyacı olduğu iddia edilirken, Enver Aysever'den konuyla ilgili ilginç bir yazı geldi.

Aysever, Cumhur İttifakı'nın yeni ortağının Cem Uzan olabileceğini belirtti.

İşte Enver Aysever'in yazısının ilgili bölümü:

Kartlar yeniden dağılırken pusuda bekleyenler görünmeye başladı. Uzan sosyal medyadan bir süredir mesaj vermekte. Gördü RTE’nin sıkıştığını, ya pazarlık yaptı veya yapmak istiyor, Uzan bunu niye yapıyor? Biliyor ki siyaset yeniden biçimlenirken ona inanacak birileri hâlâ var!

Unutmayın; Mahzun Kırmızıgül, lahmacun, kontür, beyaz kıvrılmış gömlek, milliyetçilik hamaseti bu ülkede yüzde yedi oy aldı, kaderi biçimlendirdi. Uzan’ın yüksek oy aldığı yerlere bakın, tümü CHP’de şimdi. Uzan, laikler üzerinde etkili olduğunu düşünüyor. Haksız da değil. RTE’ye ne vaat ettiğini anlayın. Neden Cumhur İttifakı’nın bir parçası Uzan olmasın? İzmir’den kıl koparsa iş görür. Diyeceğim “Hangi laiklik?” sorusunu da eklemek lazım listeye.

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