Samanyolu Haber /Gündem / Cumhur ve Millet'e rakip yeni ittifak mı geliyor? /17 Ocak 2022 17:07

Cumhur ve Millet'e rakip yeni ittifak mı geliyor?

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "HDP'yi demokratik siyasetten tasfiye etme çabalarının sonuç vermeyeceğini" söyledi. Oluç ayrıca "Bir üçüncü yol, üçüncü ittifak arayışının nasıl olabileceğine dair görüş alışverişinde bulunacaklarını" dile getirdi.

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HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bütçe açıklarının büyük olmasının "kamu bütçesi açısından çanların çaldığını gösterdiğini" söyledi. Geçen yıl 180 milyar lira faiz ödemesi yapıldığını belirten Oluç, "Haramı 180 milyar ediyorsa helalinden korkmak gerekir" dedi.

"ÜÇÜNCÜ İTTİFAK ARAYIŞI"

Oluç, bir soru üzerine, HDP'nin de içinde bulunduğu bazı partilerin yarın bir araya gelerek "bir üçüncü yol, üçüncü ittifak arayışının nasıl olabileceğine dair görüş alışverişinde bulunacaklarını" belirterek, bu partiler arasında Millet İttifakı'nı oluşturan ve Mecliste grubu bulunan partilerin yer almadığını bildirdi.

Bir başka soru üzerine, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezlekelerin bu hafta TBMM Karma Komisyonunda görüşülmeye başlanacağını anımsatan Oluç, "Komisyonda görüşlerimizi açıklayacağız. Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla demokratik siyasete darbe vurulması, tasfiye edilmesi çabaları doğru değil. Demokratik siyaset zeminindeki kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz. HDP'nin şiddetle, çatışmayla bir alakası yoktur. HDP'yi demokratik siyasetten tasfiye etme çabaları sonuç vermeyecektir" diye konuştu.

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