Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanı danışmanı: Erdoğan ve Trump harekattan önce anlaştı /10 Ekim 2019 09:55

Cumhurbaşkanı danışmanı: Erdoğan ve Trump harekattan önce anlaştı

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, "Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonun kapsamı konusunda tam olarak anlaştılar" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, CNN International'a konuşarak, Suriye harekatıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan ve Trump'ın 13 Kasım'da Washington'da bir araya geleceğini belirten Aybet, söz konusu askeri harekatın yanı sıra IŞİD ile mücadele gibi konuların da görüşülebileceğini ifade etti.

Aybet, "Başkan (Donald Trump ve Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan operasyonun keyfiyeti konusunda tam olarak anlaştılar. Yapılacak görüşmede de ABD ile paylaştığımız ortak görüşlerin bir parçası olarak IŞİD ile mücadele ve uluslararası toplumun üzerine düşen sorumlulukların ele alınacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerinden gelerek IŞİD'e katılan militanların ait oldukları ülkelerce teslim alınması konusunda ABD ile hem fikir olduklarını vurgulayan Aybet, "Bu, Amerikalılarla anlaştığımız konulardan biridir. ABD'li yetkililerle bu operasyon başlamadan birkaç ay önce, ele geçirilen IŞİD militanların kontrolünü konuşmuştuk. Bu görüşülecek diğer bir konu" değerlendirmesinde bulundu.

Aybet, Trump'ın operasyona dair Türkiye'ye yaptığı "limitin aşılmaması" uyarısına anlam veremediğini ifade ederek, Trump'ın Barış Pınarı Harekatı'nın ne kapsamda yapıldığını bildiğini ve başından beri ABD askerlerini ülkelerine geri döndürmek için çaba sarf ettiğini belirtti.
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