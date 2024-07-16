Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanı danışmanının milyonluk saati gündem oldu /16 Temmuz 2024 09:19

Cumhurbaşkanı danışmanının milyonluk saati gündem oldu

İstanbul’da küçük bir esnafken AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önce sunucusu ve sonrasında danışmanı olan Orhan Karakurt’un 1 milyon 282 bin TL’lik saati ve 34 bin TL’lik ayakkabısı sosyal medyada gündem oldu.

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Bold Medya'da yer alan habere göre AKP’lilerin lüks marka merakı gündem olmaya devam ediyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın programlarında sunuculuk yapan Orhan Karakurt’un 1 milyon 300 bin liralık saati ve 34 bin lira değerindeki ayakkabısı sosyal medyada gündem oldu.

ERDOĞAN LÜKS UYARISI YAPMIŞTI

AKP’de milletvekili Şebnem Bursalı’nın Monaco Yat Kulübü’ndeki ıstakoz skandalının ardından bu fotoğraf yine kriz çıkaracak. Istakoz krizinin ardından Erdoğan lüks ve şatafat uyarısı yapmış, konu MYK’ya kadar gelmişti. Genel Merkez yönetimi, partililere “Aşırı lüksten, aşırı gösterişten ve şatafatlı hayattan kaçının. Vatandaş ile aranıza duvar örmeyin” uyarısını yaparken yine dikkat çeken bir durum yaşandı.

SÜRGÜN GAZETECİ CEVHERİ GÜVEN ORTAYA ÇIKARDI

Erdoğan’ın danışmanı Orhan Karakurt’un 1 milyon 282 bin TL’lik marka saati ile 34 bin TL’lik ayakkabısı gündem oldu. Sürgün gazeteci Cevheri Güven, Orhan Karakurt’un fotoğrafı üzerinden şu değerlendirmeyi yaptı. Güven, “15 Temmuz hazırlıklarını sürdüren Cumhurbaşkanı Danışmanı “memur” Orhan Karakurt’un saati ve ayakkabısına yakından bakalım. Milyonlar milyonlar…” dedi.

İSTANBUL’DA KÜÇÜK BİR ESNAFTI

Orhan Karakurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programlarına sunucu olmadan önce İstanbul’da küçük esnaftı.

AKP’Lİ YENİŞEHİRLİOĞLU DA 562 BİN LİRALIK SAAT KULLANIYOR

Vatandaşlar, yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı karşısında yaşam mücadelesi verirken AKP’lilerin şatafatlı hayatlarını sergilemesi büyük tepkilere yol açmıştı. AKP’li Şebnem Bursalı’nın yurt dışı tatilindeki ıstakoz pozu ve AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun 562 bin liralık saati sonrası AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da uyarılar geldiği belirtilmişti.
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