Cumhurbaşkanı danışmanının milyonluk saati gündem oldu

AKP’de milletvekili Şebnem Bursalı’nın Monaco Yat Kulübü’ndeki ıstakoz skandalının ardından bu fotoğraf yine kriz çıkaracak. Istakoz krizinin ardından Erdoğan lüks ve şatafat uyarısı yapmış, konu MYK’ya kadar gelmişti. Genel Merkez yönetimi, partililere “Aşırı lüksten, aşırı gösterişten ve şatafatlı hayattan kaçının. Vatandaş ile aranıza duvar örmeyin” uyarısını yaparken yine dikkat çeken bir durum yaşandı.



