Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanı, DEM Parti'yle görüşecek /07 Nisan 2025 20:42

Cumhurbaşkanı, DEM Parti'yle görüşecek

AKP MYK toplantısı sürerken Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, DEM Parti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılacak olan görüşmenin bu hafta içinde olabileceğini söyledi.

SHABER3.COM

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sürerken açıklamalarda bulundu.

Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AKP hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı 'cunta yönetimi' ifadelerine ateş püskürdü. Çelik, konuyu hukuksal zemine de taşıyacaklarının mesajını verdi.

Çelik Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti arasında yapılması beklenen görüşmenin de bu hafta içinde olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin İmralı heyetiyle görüşmeye yeşil ışık yakmış ve DEM cephesi jet hızıyla randevu talep etmişti.

Söz konusu görüşmenin Ramazan Bayramı sonrasında yapılması bekleniyordu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Netanyahu hükümetinin soykırım şartlarını aşan, son derece vahim bir şekilde herkesin gözü önünde gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bugün Netanyahu'nun Nazileri aşacak şekilde biri cinayet şebekesi olarak cinayetleri sürdürmesi uluslararası toplumun önünde utanç olarak durmaktadır.

BAHÇELİ'NİN YENİDEN GÖREVE BAŞLAMASINA DAİR

Bahçeli'nin göreve başlamasından dolayı memnuniyetimizi ifade ediyoruz. Bahçeli'nin iyileşme sürecinde bile terörsüz Türkiye konusundaki hassasiyetini, o derece güçlü bir şekilde, sahiplenerek, takip ederek, sürece dönük olarak gündemde tutulmasına dair değerlendirmelerini paylaşması kıymetliydi. Açıklamalarıyla Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için önemli değerlendirmeler ve uyarılar yaptı.

ÖZEL'E ÇOK SERT YANIT

Sayın Özgür Özel büyük bir siyasi fanatizm dili kullanmakta ve sosyal hayatın çeşitli mekanlarını kendilerinden olanlar ve olmayanlar olarak ayırarak çok zararlı bir faaliyete imza atmaktadır. Bu vatandaşımız tarafından kabul görmemiştir. Ama CHP yönetimi eliyle giderek marjinalleşen siyasetin içerisine mahkum etmiştir. Son olarak, büyük bir demokrasi hata yaparak, Sayın Özgür Özel, hükümetimizi ve Cumhurbaşkanımızı etiketlemeye çalıştı. Burada bu etiketlemeyi yaparken kendi siyasi hayatlarındakini yansıtıyorlar. Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak cunta yönetimi ifadesinin kullanılması demokrasiye saygısızlığın neticesi olarak ortaya çıktı.

AKP 'CUNTA' İFADELERİNİ YARGIYA TAŞIYOR

Özgür Özel'in herhangi bir şekilde bu konuda kendi tarihiyle hesaplaşmadan, herhangi bir şekilde başkasına söz söyleyecek mecali de kapasitesi de yoktur. Millet iradesiyle seçilen kim olursa olsun, CHP seçilmişlere diktatör der.

Özel'in normalleşmeden geldiği nokta dışarıdaki odaklara Türkiye'yi şikayet etmektir.

Bu kullandığı ‘cunta’ gibi çok partili dönemde kendilerine yakışabilecek ifadeyi bize karşı kullandığı ifadenin siyasi cevabını vereceğiz., Cumhurbaşkanımıza yönelik kullanılan ‘cunta başı’ ifadelerinin hukuki karşılığı da muhakkak suretiyle atılacaktır.

DEM PARTİ GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

Sayın Cumhurbaşkanımız takdirleriyle bu görüşme talebine olumlu cevap vereceğini iletmişti. DEM Parti'den görüşme talebi geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hafta içinde görüşülmesi için randevu ayarlanacaktır. Bu görüşmenin bu hafta içinde olması değerlendirebilir.
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